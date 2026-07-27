Emicrania con aura e rischio ictus: cosa dice la ricerca del 2026

Per anni, l’associazione tra emicrania con aura e ictus è stata spiegata attraverso l’ipotesi vascolare che suggeriva alterazioni della circolazione cerebrale durante l’aura. Tuttavia, le ultime scoperte scientifiche stanno mettendo in discussione questa teoria, aprendo nuove prospettive di ricerca e trattamento.

Nel 2026, Andrew Charles, Direttore del Goldberg Migraine Program dell’Università della California di Los Angeles (UCLA), ha pubblicato un commento su Medscape che ripercorre le più recenti acquisizioni scientifiche, sottolineando come l’infarto emicranico sia un evento estremamente raro. Questo cambiamento di prospettiva sta influenzando la pratica clinica e la gestione dei pazienti affetti da emicrania con aura.

Il ruolo del forame ovale pervio (PFO) nell’emicrania con aura

Uno degli aspetti più interessanti delle nuove ricerche riguarda il forame ovale pervio (PFO) una piccola comunicazione tra gli atri del cuore presente in circa un quarto della popolazione. Il PFO può consentire il passaggio di piccoli emboli dalla circolazione venosa a quella arteriosa, aumentando il rischio di ictus criptogenetico. Studi recenti hanno dimostrato una maggiore frequenza del PFO nei pazienti con emicrania, soprattutto quando associata ad aura.

Questa scoperta ha portato molti centri specializzati a considerare la ricerca del PFO nei pazienti con aure frequenti o prolungate. Un esame non invasivo come il Doppler transcranico con soluzione salina agitata può rilevare il passaggio anomalo di microbolle nel circolo cerebrale, fornendo informazioni preziose per la gestione del paziente.

Quando è indicata la ricerca del PFO?

È importante sottolineare che non tutti i pazienti con emicrania necessitano di un’indagine per il PFO. Le decisioni devono essere personalizzate e basate su un’analisi clinica completa, tenendo conto di eventuali altri fattori che possano far sospettare un aumentato rischio cerebrovascolare. La chiusura del PFO non è sempre necessaria e deve essere valutata caso per caso.

Triptani ed eventi cardiovascolari: sono davvero pericolosi?

Un altro tema controverso affrontato da Charles riguarda la sicurezza dei triptani. Nonostante le schede tecniche sconsiglino il loro utilizzo nei pazienti con malattie cardiovascolari o cerebrovascolari, l’esperienza clinica accumulata in oltre trent’anni suggerisce che le complicanze vascolari siano rare. Le moderne tecniche di neuroimaging hanno dimostrato che questi farmaci non causano una significativa vasocostrizione delle arterie intracraniche durante un attacco emicranico.

Questa scoperta contribuisce a ridimensionare un timore storicamente molto diffuso, offrendo nuove speranze per la gestione dell’emicrania con aura. Tuttavia, è fondamentale che le decisioni terapeutiche siano sempre basate su una valutazione clinica personalizzata.

Nuove prospettive nella gestione dell’emicrania con aura

L’emicrania con aura non deve essere banalizzata, ma neppure interpretata come una condizione inevitabilmente destinata a evolvere verso un ictus. Il rischio assoluto rimane basso e riguarda soltanto una minoranza di pazienti. L’obiettivo della neurologia moderna è identificare i soggetti realmente a rischio attraverso una valutazione clinica personalizzata, superando vecchi miti e interpretazioni ormai troppo semplicistiche.

Il progresso in medicina non consiste soltanto nello scoprire nuovi fattori di rischio, ma anche nel comprendere che ciò che sembrava una relazione di causa-effetto può in realtà riflettere una predisposizione comune. Ed è proprio questo cambio di prospettiva che rende oggi particolarmente interessante il dibattito sul rapporto tra emicrania con aura e ictus.