Scopri i benefici del Qi Gong per il benessere psicofisico

In un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici e stress costante, sempre più persone cercano rifugio in pratiche antiche che promuovano il benessere psicofisico. Tra queste, il Qi Gong sta guadagnando popolarità anche in Occidente, grazie alla sua capacità di armonizzare corpo, mente e respiro.

Ma cosa rende questa disciplina così speciale? E quali sono i suoi benefici dimostrati? Abbiamo intervistato Daniela De Girolamo, esperta di Medicina Tradizionale Cinese e maestra di Qi Gong, per scoprire i segreti di questa pratica millenaria.

L’essenza del Qi Gong: un viaggio tra energia e movimento

Il Qi Gong, letteralmente lavoro sull’energia vitale è molto più di una semplice ginnastica dolce. Come spiega Daniela De Girolamo, si tratta di una vera e propria via di comunicazione tra l’uomo e le leggi dell’universo.

“Esiste un punto esatto in cui il movimento del corpo si fa silenzio e il respiro diventa energia pura”, racconta la maestra. “Questo punto, oggi cercato da chiunque tenti di sfuggire alla frenesia quotidiana, era conosciuto dai maestri orientali già cinquemila anni fa.”

La pratica del Qi Gong si basa su tre pilastri fondamentali: il corpo il respiro e la mente. Ogni esercizio coinvolge contemporaneamente questi tre elementi, creando un’armonia che favorisce il flusso dell’energia vitale, o Qi.

I Dan Tian: i centri energetici del corpo

Secondo la medicina tradizionale cinese, esistono tre principali centri energetici, chiamati Dan Tian. Il primo, situato nel basso addome, è associato alla vitalità. Il secondo, al centro del torace, è legato al respiro e alla sfera emotiva. Il terzo, nella testa, è collegato alla concentrazione e alla consapevolezza.

Questi concetti, pur appartenendo al modello teorico della medicina cinese, aiutano a comprendere perché il Qi Gong venga considerato una pratica che coinvolge la persona nella sua globalità.

I benefici del Qi Gong per il benessere psicofisico

“Questa antica disciplina ci insegna che non siamo fatti a compartimenti stagni”, sottolinea Daniela De Girolamo. “Corpo e anima sono due facce della stessa medaglia: non si può lenire il dolore della carne senza cullare la mente, e viceversa.”

Gli esercizi di Qi Gong si prendono cura della persona nella sua interezza, risvegliando la naturale capacità di autoguarigione che risiede in ognuno di noi. Ma non è solo la tradizione a sostenerlo. Negli ultimi anni anche la ricerca scientifica ha indagato gli effetti del Qi Gong, evidenziando diversi benefici per il benessere psicofisico.

La pratica favorisce il rilassamento attivando il sistema nervoso parasimpatico, con possibili effetti positivi sulla frequenza cardiaca, sulla pressione arteriosa e sui livelli di tensione. Allo stesso tempo, l’attenzione costante al respiro e ai movimenti lenti trasforma gli esercizi in una forma di meditazione in movimento.

Anche il corpo ne trae beneficio. I gesti dolci e controllati migliorano la mobilità, sciolgono le rigidità muscolari e possono contribuire ad alleviare piccoli dolori e tensioni. Non da ultimo, il profondo stato di rilassamento che accompagna la pratica può favorire un sonno più sereno e ristoratore.

Chi può praticare il Qi Gong e come iniziare

Il Qi Gong è una disciplina adatta a tutti, indipendentemente dall’età e dalla preparazione atletica. “Il Qi Gong non impone al corpo di adattarsi alla tecnica, ma modella la tecnica sulle necessità del corpo”, spiega Daniela De Girolamo.

Per chi si avvicina per la prima volta a questa pratica, il consiglio dell’esperta è di non improvvisare. “Imparare il Qi Gong è un po’ come imparare a suonare uno strumento musicale o una nuova lingua: all’inizio è fondamentale farsi guidare da un maestro.”

Una volta acquisite le basi, è importante ritagliarsi uno spazio per esercitarsi in autonomia, anche solo per pochi minuti al giorno. Secondo la tradizione cinese, i momenti migliori per praticare sono l’alba e il tramonto, quando il passaggio tra luce e buio simboleggia una fase di trasformazione e di maggiore ricettività.

“La costanza conta molto più della durata della pratica”, sottolinea Daniela De Girolamo. “Meglio dedicare ogni giorno dieci minuti al Qi Gong che praticare per un’ora una sola volta alla settimana.”