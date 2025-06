Tumori, Ail in udienza dal presidente Mattarella

(Adnkronos) – Una delegazione Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, è stata accolta in udienza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, nel pomeriggio di lunedì 23 giugno in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma (21 giugno). Il capo dello Stato ha incontrato il presidente nazionale Ail, Giuseppe Toro – informa oggi l'associazione – insieme ai vicepresidenti Rosalba Barbieri e Giuseppe Navoni, in rappresentanza delle 83 sezioni provinciali dell'associazione. Erano presenti anche Franco Locatelli, direttore dell'Area clinica di Oncoematologia pediatrica, terapia cellulare, terapie geniche e trapianto emopoietico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e professore ordinario di Pediatria all'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e Marco Vignetti, presidente della Fondazione Gimema Franco Mandelli, Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto. Nel corso dell'incontro – si legge in una nota – la delegazione ha ripercorso le tappe fondamentali della lunga storia di Ail, illustrando le attività e i servizi offerti ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. E' stato inoltre ribadito l'impegno costante a favore della ricerca scientifica, considerata lo strumento primario per migliorare cure e terapie, e il valore insostituibile del volontariato: oltre 17mila donne e uomini ogni giorno offrono tempo e competenze nei reparti ospedalieri, nelle Case alloggio Ail nell'assistenza domiciliare e psicologica. I rappresentanti dell'associazione e del mondo dell'ematologia italiana hanno sottolineato l'importanza di una sinergia tra enti di ricerca, strutture sanitarie e istituzioni, e il ruolo cruciale della collaborazione nazionale e internazionale per garantire ai pazienti oncoematologici cure sempre più innovative, efficaci e accessibili. "Ail è impegnata quotidianamente nel migliorare la qualità della vita dei pazienti ematologici e dei loro familiari – ha dichiarato Toro – sostenendo la ricerca scientifica, l'assistenza sociosanitaria e promuovendo la conoscenza dei tumori del sangue. Dal 1969 a oggi siamo cresciuti molto, diventando un punto di riferimento per pazienti e caregiver in tutta Italia. Siamo profondamente grati al presidente Mattarella per averci accolto e ascoltato con attenzione. Continuiamo a camminare sulla strada tracciata dall'indimenticato professor Franco Mandelli, con l'obiettivo di non lasciare mai soli i pazienti lungo il difficile percorso della malattia". Una missione sintetizzata in tre parole chiave: ricerca, cura, sensibilizzazione. In Italia sono circa 500mila le persone che convivono con una patologia oncoematologica, e ogni anno si registrano oltre 30mila nuovi casi tra leucemie, linfomi e mieloma. Solo nel corso dell'ultimo anno l'Ail, con le sue 83 sezioni in tutto il Paese, ha finanziato 157 progetti di ricerca scientifica, realizzato 6.529 viaggi solidali, offerto 83.133 pernottamenti gratuiti nelle Case alloggio a 2.435 pazienti e caregiver, e garantito oltre 36mila accessi domiciliari tra adulti e bambini. La delegazione ha concluso l'incontro con un sentito ringraziamento al presidente della Repubblica per la costante vicinanza e l'attenzione dimostrata alla missione dell'associazione. —[email protected] (Web Info)