Renella, cosa mangiare e cosa no: la dieta per eliminare velocemente la sabbiolina

Cosa mangiare e cosa è proibito per chi soffre di calcoli renali? Ecco in questo articolo che regime alimentare seguire per eliminare velocemente la sabbiolina nei reni.

Dieta per eliminare la renella

Contro i calcoli renali è fondamentale adottare un’alimentazione corretta. La calcolosi, infatti, è spesso causata o aggravata da una dieta scorretta.

Per contrastare i calcoli, quindi, è importante sapere cosa mangiare e non mangiare. Vediamo in caso di colica renale cosa mangiare.

Una volta che la colica renale si manifesta, purtroppo non c’è altro da fare che attendere l’espulsione naturale del calcolo renale tenendo sotto controllo il dolore oppure intervenire per eliminarlo. Ovviamente, però, la cosa migliore sarebbe agire alla radice del problema, facendo in modo che i calcoli non si formino.

L’approccio preventivo è fortemente consigliato soprattutto a chi si trova in una condizione di predisposizione alla formazione dei calcoli. E proprio in quest’ottica preventiva, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale soprattutto quando si tratta di calcoli di ossalato di calcio.

Bere a sufficienza (almeno 2 litri al giorno), soprattutto acqua oligominerale;

limitare il consumo di sale;

tenere sotto controllo il peso corporeo e il metabolismo (obesità e sovrappeso sono fattori di rischio molto forti);

non esagerare con le proteine di origine animale (sono quindi sconsigliate le diete iperproteiche);

prediligere frutta e verdura poco zuccherina;

prediligere cibi con pochi grassi saturi e con più grassi monoinsaturi o polinsaturi;

cucinare senza grassi aggiunti;

preferire la cottura a vapore, in microonde o sulla griglia;

limitare il consumo di integratori di vitamina C;

evitare il consumo di cibo da fast food

Alimenti che si possono mangiare per contrastare la formazione dei calcoli ai reni

Carboidrati complessi (come pane, riso, patate, avena, orzo e farro)

Verdure cotte e crude (ad eccezione di quelle inserite nel successivo elenco dei cibi sconsigliati)

Frutta con pochi ossalati, come banane, ciliegie, mele, meloni

Carne magra (il pollo senza pelle), ma non più di tre volte a settimana

Affettati magri e poco salati

Pesce

Legumi (possibilmente in associazione con un cereale)

Uova

Latte e yogurt parzialmente scremati

Formaggi freschi

Cosa non si deve mangiare con i calcoli renali

Altrettanto nutrito, però, è l’elenco degli alimenti che vanno evitati, perché possono scatenare o acuire la calcolosi renale. Cibi ad alto contenuto di sale, come tutti quelli che lo utilizzano come metodo di conservazione (ad esempio, capperi e acciughe)

Carni grasse, come quella di maiale

Selvaggina

Molluschi e crostacei

Insaccati ricchi di grassi saturi, come salsiccia, salame e mortadella

Verdure a foglia verde scura, come spinaci, cavolo verde, rucola, rabarbaro, bietola, barbabietola, pomodori verdi, erba cipollina, prezzemolo, patate dolci, fagioli, sedano

Tè (soprattutto se verde)

Cacao e cioccolato

Frutta secca

Frutti di bosco

Soia e derivati

Bevande alcoliche

Bevande zuccherate e/o gassate

Snack salati