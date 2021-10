Ippocastano: quali sono le proprietà e i benefici principali

L’ippocastano è un rimedio naturale molto utile per diversi motivi. I benefici offerti da questo prodotto infatti sono numerosi: scopriamo insieme i principali.

Ippocastano per migliorare la circolazione del sangue

L’ippocastano è un prodotto in grado di migliorare in modo importante la circolazione del sangue soprattutto nelle gambe.

Esso tonifica le vene e aiuta anche a restringere le vene varicose.

In caso di cattiva circolazione del sangue è bene quindi sfruttare le proprietà dell’ippocastano applicando pomate e creme realizzate con questo prodotto. Un’applicazione regolare infatti permette di migliorare la salute delle vene andando a rendere le loro pareti molto più forti e resistenti.

Grazie alle sue proprietà, l’ippocastano risulta in grado anche di ridurre i fastidi delle emorroidi come prurito e bruciore.

L’ippocastano è anche utilizzato sotto forma di rimedio omeopatico, infatti lo si può assumere oralmente sotto forma di granuli conosciuti con il nome di Aesculus hippocastanum 5 CH.

Ippocastano contro le gambe pesanti

In caso di gambe gonfie e pesanti è possibile ricorrere a pomate all’ippocastano e a tinture madri. Questi prodotti vantano dei grandi benefici in quanto permettono di alleviare il gonfiore in modo naturale.

Il loro utilizzo è ottimo anche per prevenire il problema e per questo è bene che si utilizzi questo rimedio non appena inizia l’estate a scopo preventivo.

Questo infatti consente di preparare l’organismo all’arrivo del caldo e dei fastidi che generalmente ne derivano.

Ippocastano per alleviare i lividi e gli ematomi

Uno dei benefici dell’ippocastano è di certo quello di alleviare i lividi e gli ematomi che si possono presentare sul corpo.

In commercio esistono infatti numerose creme e pomate che, spalmate sulla zona interessata, riescono a diminuire i lividi e gli ematomi in pochi giorni.

Questo avviene grazie all’azione antinfiammatoria del rimedio naturale che aiuta anche la circolazione favorendo la rimparazione delle cellule.