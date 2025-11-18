Weekend di Meditazione e Relax: Ricarica le Energie nel Cuore della Natura

Immaginare di svegliarsi in un luogo dove la tranquillità regna sovrana, circondati da splendidi panorami montani, è il primo passo verso un’esperienza di benessere. Questo evento offre l’opportunità di fuggire dallo stress quotidiano e immergersi in un’atmosfera di relax. Un weekend di pratiche guidate di yoga, meditazione e suoni armonici si svolgerà nel cuore della Valle Ellero, vicino a Lurisia. I partecipanti potranno riscoprire la bellezza delle tradizioni locali e gustare cibi preparati con ingredienti a km 0.

Programma del weekend

Durante il ritiro, si avrà l’opportunità di partecipare a diverse attività che favoriranno un profondo senso di benessere. Il programma inizierà il venerdì pomeriggio, in un ambiente accogliente e rilassante. La serata si aprirà con una sessione di yoga e meditazione mindfulness, accompagnata da un bagno di suoni armonici che guiderà i partecipanti in un viaggio interiore di pace e armonia.

Dettagli delle attività

La mattina di sabato, dopo una gustosa colazione, si procederà con una pratica di meditazione mindfulness e biodanza in piscina, seguita da momenti di puro relax. Il pranzo dell’Epifania rappresenterà un’esperienza culinaria ricca di sapori locali. Nel pomeriggio, è prevista un’esplorazione della natura circostante con una passeggiata che consentirà di praticare meditazione all’aperto, utilizzando strumenti come il tamburo sciamanico. La giornata si concluderà con una meditazione del cuore di Osho e un rilassamento profondo, favorendo un sonno ristoratore.

Un ambiente di pace e armonia

L’hotel che ospita l’evento si trova in una posizione privilegiata, con accesso a una piscina riscaldata e aree relax che favoriscono il recupero energetico. Ogni camera è dotata di bagno privato e arredamento confortevole, per garantire un soggiorno piacevole. La struttura è nota per l’attenzione ai dettagli e per l’uso di prodotti naturali nel servizio di ristorazione, offrendo piatti semplici ma ricercati, preparati con ingredienti freschi della Valle Ellero.

La visita al presepe vivente

Uno dei momenti più attesi del weekend sarà la visita al presepe vivente di Prea, un’esperienza che permetterà di immergersi nelle tradizioni locali e di apprezzare l’arte e la cultura del territorio. Questo evento non solo arricchisce il weekend, ma offre anche l’opportunità di connettersi con gli altri partecipanti in un’atmosfera di condivisione e amicizia.

Informazioni pratiche

Per partecipare a questo weekend di benessere, è necessaria l’iscrizione entro il 30 dicembre, con versamento di una caparra confirmatoria. È possibile scegliere di partecipare all’intero weekend, a solo due giorni o anche a una singola giornata. Le tariffe per le pratiche variano da 70 € per un giorno a 145 € per il weekend completo, mentre il pernottamento è disponibile a partire da 45 € a notte. I pasti sono inclusi, eccetto il pranzo dell’Epifania, che ha un costo di 30 €.

È consigliabile portare il tappetino per yoga, un abbigliamento comodo e il costume da bagno, per sfruttare al meglio tutte le attività proposte. Per informazioni dettagliate e per effettuare la registrazione, è possibile contattare il numero indicato. Questo weekend si preannuncia indimenticabile, all’insegna della meditazione, del benessere e della natura.