Weekend senza allerta rossa caldo, oggi solo una città con bollino giallo

(Adnkronos) – L'Italia entra in un weekend di pausa dal grande caldo, senza allerte da Nord a Sud, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Se oggi sabato 25 luglio la Penisola è tutta in verde – con la sola eccezione di un bollino giallo – domani le temperature si alzeranno nuovamente e l'allerta di livello 1 contrassegnerà otto capoluoghi del Centro-Sud. Oggi, sabato 25 luglio, l'unica eccezione al verde diffuso nei 27 capoluoghi monitorati dal bollettino è Cagliari, bollino giallo indice di pre-allerta (livello 1). Domani, domenica 26, i gialli saliranno invece a 8, concentrati al Centro-Sud: oltre a Cagliari, Bari, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia e Reggio Calabria. Ma quanto durerà la tregua? Purtroppo non a lungo, stando almeno a quanto affermano gli esperti de ilMeteo.it. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore sarebbe dietro l'angolo, pronta a colpire di nuovo a partire dalla prossima settimana, via via sempre più rovente e iniziando dal Nord. "Per capire fino a che numeri vertiginosi ci spingeremo, dovremo attendere l'esito di una vera e propria battaglia meteorologica: 'mare contro notte' – spiegano i meteorologi -. Ad agosto le notti iniziano fisiologicamente ad allungarsi, un fattore che dovrebbe limitare i picchi estremi diurni. Tuttavia, c'è un avversario temibile: il mare. Avendo accumulato calore per mesi, raggiungerà la sua temperatura massima e inizierà a rilasciarne enormi quantità, mantenendo i valori termici altissimi, specialmente lungo le coste". Ed è così che "il risultato più probabile sarà questo: torneremo in fretta a soffrire notti tropicali da 27°C e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud".

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