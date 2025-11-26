Workshop di Yoga: Eventi e Pratiche per il Benessere Totale di Corpo e Mente

I workshop di yoga sono progettati per offrire un’esperienza unica, combinando movimento, respirazione e meditazione. Attraverso una varietà di tecniche, è possibile esplorare il proprio corpo e la propria mente, liberando tensioni e rinnovando lo spirito. Ogni evento ha il potenziale di trasformare la pratica e la vita quotidiana.

Masterclass e workshop tematici

Il percorso inizia con la masterclass Shoulder Bliss, dedicata al movimento del cingolo scapolare. Questo workshop è concepito per aiutare a sciogliere le tensioni nelle spalle, migliorare la mobilità e costruire una forza funzionale. Attraverso sequenze fluide di movimenti come onde e torsioni, si avrà l’opportunità di rieducare le spalle a muoversi in armonia con il respiro.

Il potere della Dharma Yoga Wheel

Un evento significativo è dedicato alla Dharma Yoga Wheel, condotto da Ariane Ravazzi. Questa ruota innovativa ha il potenziale di trasformare la pratica yoga, migliorando flessibilità, forza ed equilibrio. Durante il workshop, sarà possibile esplorare una vasta gamma di asana, adatte sia ai principianti sia agli yogi esperti. Si consiglia di prenotare, poiché i posti sono limitati.

Eventi speciali per il benessere

È opportuno partecipare all’evento Respira, Rilascia e Rinasci. Questo incontro, guidato da Scarlet Canevari e Luca Compare, combina il rilascio miofasciale con tecniche di respirazione circolare. Si tratta di un’esperienza unica, finalizzata a liberare il corpo da tensioni e blocchi emotivi, rinnovando mente e spirito.

Weekend intensivo di anatomia e movimento

Per coloro che intendono approfondire la comprensione del proprio corpo, è previsto un weekend intensivo dedicato all’anatomia e alla biomeccanica applicata allo yoga. Durante queste due giornate, sarà possibile migliorare il proprio allineamento, mobilità e consapevolezza, sia nella pratica personale che nell’insegnamento.

Pratiche di meditazione e respirazione

Le sessioni non si limitano esclusivamente all’asana; sono incluse anche pratiche di meditazione e respirazione. Un esempio è la Respirazione Alchemica, guidata da Barbara Zerbini, durante la quale si avrà l’opportunità di riconnettersi con il proprio istinto e la propria autenticità. Questa pratica invita a esplorare la forza e la saggezza interiori.

Yoga ormonale per il benessere femminile

Un evento speciale è dedicato allo yoga ormonale, un metodo efficace per riequilibrare naturalmente la produzione di ormoni. Ideato dalla psicologa e insegnante di yoga Dinah Rodrigues, questo workshop propone una sequenza di esercizi da praticare quotidianamente, utile per affrontare i vari stadi della vita femminile.

Partecipazione agli eventi

Si invita a partecipare ai workshop, che si svolgono in spazi accoglienti e stimolanti. Ogni incontro rappresenta un’opportunità per migliorare la salute, sia fisica che mentale, e per connettersi con una comunità di praticanti appassionati. È possibile prenotare il proprio posto per intraprendere un viaggio trasformativo attraverso il yoga.