Tisana cannella, salvia e alloro: a cosa serve e quando assumerla

L’infuso di alloro, salvia e cannella è una eccellente bevanda, ricca di nutrienti. Uno dei primi effetti che ha sul nostro organismo è la perdita di peso. Si tratta di una tisana molto antica, fatta di piante aromatiche che hanno una grande azione sul sistema digestivo, e stimolano la combustione del grasso corporeo.

In particolare quello sull’addome. Vediamo insieme quando assumerla e a cosa serve nel dettaglio.

Tisana cannella, salvia e alloro: a cosa serve

L’assunzione della tisana composta da cannella, salvia e alloro favorisce il dimagrimento. Il metabolismo diventa più veloce, si brucano più calorie e nel giro di poco tempo perdi peso. Grazie alla sua potente azione antinfiammatoria, questo infuso mantiene l’addome piatto fin dai primi momenti della giornata.

L’eccesso di grasso addominale è dovuto anche al funzionamento non proprio corretto di organi come reni, polmoni, fegato e colon.

Per questo la bevanda cannella, salvia e alloro aiuta a eliminare il grasso.

La cannella è un ottimo ingrediente nella lotta alla perdita di peso. Ha proprietà termogeniche: la cannella aumenta la temperatura del corpo, ed è utile nelle diete perché accelera il metabolismo e aiuta a bruciare i grassi.

Proprietà carminative e digestive: l’assunzione di cannella favorisce la digestione. È utile nell’eliminazione della flatulenza e nella riduzione del gonfiore addominale.

Proprietà rilassanti: la cannella è un buon rimedio per combattere l’ansia, ed elimina il fenomeno di fame compulsiva.

Le proprietà della salvia sono davvero molte. Ha benefici sulla salute, tra cui la capacità di sgonfiare l’addome ed è quindi un’erba ideale nelle diete dimagranti. Inoltre, regola l’intestino favorendo la corretta digestione.

E, poi, l’alloro. Questa pianta aromatica ha grandi proprietà diuretiche e dimagranti. Dall’uso in cucina è anche uno dei migliori rimedi per dimagrire. Inoltre è un potente antiossidante e aiuta il sistema immunitario a contrastare attacchi di virus e batteri.

Quando assumere la tisana cannella, salvia e alloro

E’ preferibile bere questo infuso a stomaco vuoto, per questo meglio berla al mattino, magari appena svegli. La tisana cannella, salvia e alloro possiamo berla sia calda che fredda, e se non consumata interamente al momento, si può conservare in frigorifero per 2 giorni. Dopo le tante e diverse proprietà, spiegate appena, della tisana cannella, salvia e alloro non potete non berla con estremo piacere.