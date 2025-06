Cimice dell’olmo: gli accorgimenti naturali

Ci sono insetti che possono essere alquanto fastidiosi, come per esempio le cimici. Oltre a questa specie, vi sono in natura anche altre tipologie, come per esempio, la cimice dell’olmo che può rappresentare un problema. Scopriamo come affrontarla e impedire che entri in casa.

Cimice dell’olmo

Un insetto diverso dalle altre specie di cimici come dice anche il nome stesso. Infatti la cimice dell’olmo è chiamatae in questo modo proprio perché tende a presentarsi su questo albero presente nelle aree agricole o zone alberate delle città e dei parchi. Un insetto che ha una sola generazione all’anno e in primavera risulta alquanto prolifica.

Tende a manifestarsi soprattutto intorno al periodo della primavera proprio con la presenza di alcune piante tra cui l’olmo appunto. Nel mese di aprile gli adulti si spostano sulle piante degli olmi dove vanno a nidificare deponendo così le uova. Il mese di giugno si rivela il più critico in quanto abbandona l’olmo per giungere poi in infissi, finestre ma anche in casa.

La cimice dell’olmo non risulta essere pericolosa o dannosa per l’uomo o altri animali domestici. Come tutte le specie, però emana un odore sgradevole soprattutto quando è disturbata. Per fare in modo che non invada alcune aree, tra cui la casa, si consiglia di chiudere bene le finestre e gli infissi, ma anche di pulire intorno alle piante dell’olmo per evitare una proliferazione.

Cimice dell’olmo: caratteristiche

Proprio come le altre cugine e sorelle, anche la cimice dell’olmo, sebbene sia poco nota, ha dimensioni molto piccole, di circa 6 o 7 millimetri, come minimo. Presenta una striscia nera in un corpo di colore rosso. Uno dei primi avvistamenti è stato visto nella zona di Carpi e Modena. Sebbene non sia dannoso, è una presenza fastidiosa.

Una volta adulto, ecco che comincia a entrare nelle case dove rimane in tessuti, letti o anche infissi di porte e finestre. Man mano che le giornate cominciano a diventare più calde, ecco che comincia a uscire dallo svernamento nutrendosi dei frutti dell’olmo da cui appunto prende il nome.

Un insetto come la cimice dell’olmo tende a diffondersi rapidamente, soprattutto nelle aree del nord Italia da dove si sta conducendo una lotta per impedire l’evasione anche se con scarsi risultati, almeno finora. Una lotta che si rivela impari in quanto questo insetto trascorre un tempo limitato sugli alberi rispetto a quello che passa in casa.

Cimice dell’olmo: rimedio naturale

Per debellare e impedire l’accesso alla cimice dell’olmo, ci sono rimedi e soluzioni che risultano particolarmente efficaci. Una soluzione come Ecopest Home è indicata anche perché si tratta di un rimedio diverso dai soliti. Un dispositivo che è un’alternativa all’uso di pesticidi e di insetticidi che risultano dannosi.

Questo dispositivo all’avanguardia e tecnologico, sfrutta la presenza dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare evitando così che entrino e facendo in modo che si allontanino. una formula dalle dimensioni minime e compatte adatte per ogni angolo esterno e interno della casa.

Un repellente che rende l’ambiente interno ed esterno maggiormente accogliente per gli esseri umani e animali domestici. Inoltre, è del tutto innocuo agendo su una superficie di 250 metri quadrati garantendo così la massima protezione possibile. Una soluzione adatta a tutti e per tutti, a prescindere dal tipo di casa.

Un repellente che è ecologico, a zero impatto sull’ambiente, non fastidioso, silenzioso. Da usare su qualsiasi tipo di insetto che si aggira per casa: le formiche, le cimici, le termiti, i calabroni, le vespe, compreso i roditori. L’uso è molto semplice: si collega alla presa lasciandolo in funzione h 24 7 giorni su 7.

