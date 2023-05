Acidità di stomaco: 3 consigli per alleviarla

L’acidità di stomaco è un disturbo comune che può causare fastidi e dolore nell’addome superiore. I sintomi includono bruciore di stomaco, rigurgito acido e nausea. Si tratta di una condizione molto fastidiosa, per la quale esistono tanti rimedi naturali per alleviarne i sintomi e ritrovare un po’ di sollievo.

Quando l’acidità di stomaco persiste e i sintomi diventano difficili da sopportare, tuttavia, suggeriamo vivamente di consultare un medico per valutare in quali casi è necessario assumere un gastroprotettore o se ci sono particolari cause alimentari o interne che originano tale sintomatologia.

Il nostro è solamente un approfondimento di carattere generale e non è da intendersi come un parere medico specifico. In ogni caso puoi sempre adottare le buone abitudini di cui parleremo qui di seguito, per prevenire l’acidità di stomaco o provare ad alleviarla prestando più attenzione allo stile di vita e all’alimentazione.

Cos’è l’acidità di stomaco?

L’acidità di stomaco è un disturbo gastrointestinale molto comune. È caratterizzato da un’eccessiva produzione di acido cloridrico da parte delle ghiandole gastriche, non contrastata dall’azione fisiologica del muco gastrico. Questa condizione provoca l’infiammazione della mucosa gastrica, causando bruciore, dolore durante la digestione, difficoltà a deglutire, eruttazioni acide e vomito di materiale acido. L’iperacidità gastrica può essere acuta o cronica e può essere causata da patologie come la malattia da reflusso gastro-esofageo, la gastrite o le ulcere.

Quali cibi e abitudini possono causarla?

Ci sono diversi fattori che possono favorire la comparsa dell’acidità di stomaco, tra cui uno stile di vita frenetico e poco bilanciato, periodi di stress intenso, abitudini alimentari scorrette e così via. Ad esempio il consumo di pasti troppo abbondanti, l’eccessivo ricorso a caffè e alcolici o l’assunzione di farmaci (come gli antinfiammatori non steroidei) sono le principali cause di questo disturbo.

Anche il consumo frequente di cibi acidi e le infezioni da Helycobacter pylori possono causare ulcere gastriche e, quindi, provocare l’iperacidità gastrica. Si tratta di un sintomo “aspecifico”, cioè comune a tantissime condizioni per le quali, in caso di persistenza, è sempre necessario consultare un professionista.

Evita alimenti pesanti, bevande gassate e alcolici

Per prevenire l’acidità di stomaco e ridurre i fastidi a cui è associata è importante adottare uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Per prima cosa dovremo evitare cibi fritti, troppo pesanti come carne rossa, salumi e insaccati, e cibi acidi come pomodori, kiwi e agrumi. Sono da evitare anche le bevande gassate, gli alcolici, il caffè e le sigarette.

Si consiglia anche di bere acqua e di seguire un’alimentazione leggera, con cotture semplici e bassi quantitativi di condimenti elaborati per aiutare lo stomaco a ritrovare un po’ di sollievo.

Cerca di ridimensionare lo stress e fai movimento prima di andare a dormire

Lo stress e il nervosismo possono incidere negativamente sull’equilibrio dell’organismo, in particolare sul benessere gastrico. Quando siamo tesi, preoccupati, frustrati o ansiosi è molto difficile provare a controllare l’umore con la nostra sola forza di volontà. Per questo ci sono attività che ci aiutano a distogliere la mente e a favorire il rilassamento muscolare che vale la pena provare. Ci riferiamo, per esempio, allo yoga, alla meditazione o alla ginnastica dolce: fare attività fisica regolarmente, ma non subito dopo mangiato, può favorire la motilità gastrointestinale, evitare il sovrappeso e aiutare il processo digestivo. Infine sconsigliamo di andare a dormire subito dopo mangiato, abitudine molto dannosa per la digestione perché favorisce la risalita e il ristagno dei succhi gastrici nell’esofago. Piuttosto conviene trovare qualche “scusa” per fare un po’ di movimento prima del sonno, come pianificare la giornata successiva, riordinare la casa, portare il cane a fare due passi o andare a buttare la spazzatura.