Il ritmo della vita moderna riporta a pieno carico lavoro, impegni familiari e scadenze continue. Quando il calendario si riempie, non è solo la quantità di compiti a crescere, ma anche la quantità di stimoli a cui il nostro corpo deve rispondere. In questo contesto, il stress non è un semplice fastidio: è una risposta fisiologica complessa che coinvolge sistema nervoso, ormoni e metabolismo.

Di fronte a una situazione percepita come impegnativa, il cervello attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) stimolando la produzione di cortisolo. Se tale risposta è temporanea, serve a mobilitare risorse e a migliorare l’attenzione. Quando, invece, la tensione si protrae, il corpo fatica a recuperare, si manifestano irritabilità, affaticamento mentale e difficoltà a “staccare” anche fuori dall’orario di lavoro.

Adattarsi con gli adattogeni

Il concetto di adattogeno indica sostanze naturali in grado di favorire la capacità dell’organismo di far fronte allo stress senza aumentare il carico di lavoro del sistema. Tra le piante più studiate troviamo la Withania somnifera nota anche come Ashwagandha, riconosciuta per le sue proprietà tonico-adattogene.

Conoscere la Withania somnifera

Negli ultimi anni, le ricerche cliniche hanno valutato estratti di Withania in relazione a parametri quali ansia qualità del sonno e livelli di cortisolo. I risultati mostrano una tendenza a ridurre la percezione di stress, ma le conclusioni variano a seconda di dosaggi, titolazioni e durata del trattamento. Il prodotto Supransiol combina Withania somnifera con Lotus corniculatus (ginestrino) per offrire un supporto mirato al benessere mentale e al recupero delle energie durante i periodi di forte carico.

Sostenere il corpo con il magnesio

Un elemento spesso trascurato nelle fasi di stress è il magnesio. Questo minerale è fondamentale per il metabolismo energetico, il funzionamento del sistema nervoso e la riduzione della sensazione di affaticamento. Lo stress cronico può alterare l’omeostasi del magnesio, creando un circolo vizioso: meno magnesio, più tensione, più stress.

DMK Plus: magnesio acetil-taurinato + vitamine

Il complemento alimentare DMK Plus utilizza il magnesio in forma di acetil-taurinato, una combinazione che ne favorisce l’assorbimento. La formula è arricchita con Vitamina D3 e Vitamina K2 nutrienti che supportano la funzione muscolare e la salute cardiovascolare. In questo modo, il prodotto aiuta a mantenere il sistema nervoso in condizioni ottimali, soprattutto quando le richieste quotidiane sono elevate.

Rallentare grazie ai rimedi rilassanti

Superare lo stress non significa sempre aggiungere qualcosa alla routine: a volte è necessario concedersi una pausa reale. Quando la mente è invasa da pensieri e impegni, il semplice “fare di più” può peggiorare la situazione. Il recupero efficace richiede momenti di rilassamento consapevole.

PHYTORELAX: biancospino, lattuga e autolisato di pesce

Il prodotto PHYTORELAX è pensato per favorire la distensione e il benessere psicologico. Contiene biancospino tradizionalmente usato per le sue proprietà calmanti, lattuga, nota per il suo effetto sedativo lieve, e autolisato di pesce, fonte di nutrienti che supportano la funzione neuronale. Questa combinazione aiuta a creare lo spazio necessario per rallentare, favorendo il ritorno a uno stato di equilibrio interno.

Il percorso RIEQUILIBRA di PhytoItalia raccoglie queste tre direttrici nei prodotti Supransiol, DMK Plus e PHYTORELAX, offrendo una strategia integrata per mantenere il benessere quotidiano anche quando le richieste aumentano.