Alessandra Ambrosio svela la sua beauty routine: i segreti della supermodella

Alessandra Ambrosio, supermodella di origine brasiliana, ex angelo di Victoria’s Secret ha 42 anni e due figli ma una forma fisica invidiabile e una pelle al top. Scopriamo la sua beauty routine.

Alessandra Ambrosio, top model basiliana, è una di quelle donne capaci di lasciare senza fiato anche a 42 anni, grazie a tanto allenamento, dieta e alla cura della sua pelle. La supermodella 42enne ancora perfetta in passerella, con due figli, ha svelato la sua beauty routine per una pelle bellissima e curata come la sua.

La supermodella prepara la sua routine di bellezza pronta per la fotocamera, che la vede mescolare trucco e altro con un tocco da professionista raccolto da oltre 20 anni sul set. Stesso la Ambrosio ha detto di passare la vita in bikini, da un set a una passerella.

Prima cosa che fa la modella brasiliana è passare un freddo rullo di giada su tutto il viso per svegliarsi e dare tonicità. La Ambrosio poi mostra la pelle ricoperta da una patina densa che altro non è che la maschera con cui da il via alla propria skincare.

La modella ha deciso di mostrare a tutti la sua routine di bellezza, che la vede mescolare creme, trucco e altro con un vero e proprio tocco da professionista che racconta la sua esperienza più che ventennale sui set.

“Vivo nel mio bikini”, dice Alessandra Ambrosio, ammettendo che noi donne dovremmo sempre preparare e proteggere il nostro viso, soprattutto se il giorno successivo ci aspetta una giornata al mare in cui prenderemo il sole.

La modella brasiliana ci consiglia la crema solare della Dott.ssa Barbara Sturm e la crema idratante colorata con SPF20 di Beauty Counter. “La bellezza brasiliana per me significa naturale, significa glowy”, spiega mentre comincia a truccarsi scegliendo un fondotinta leggero.

La skincare della supermodella Alessandra Ambrosio, 42 anni, non si ferma certo al viso, bensì si espande giù per il collo fino alla scollatura: “Adoro mostrare la mia pelle”, accennando alla sfilata di Victoria’s Secret mentre contemporaneamente apre l’ultra-idratante di Costa Brazil e il Supermodel illuminante corpo di Charlotte Tilbury.

Una combinazione accattivante che la Ambrosio si sfrega sul décolleté e sulle braccia prima di abbassare i capelli.

Infine la regina della passerella comprende e condivide l’importanza dell’SPF non solo prima di andare in spiaggia, lei che dal Brasile si è trasferita in pianta stabile in California, ma sempre in ogni stagione. Solo così può continuare a esporsi al sole senza invecchiare la pelle.