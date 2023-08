Perchè sarebbe meglio evitare di sostituire il pranzo con la frutta?

A quanti capita, specialmente in estate, di saltare un pranzo magari al mare sotto l’ombrellone e mangiare solo frutta sperando di dimagrire? In realtà non è così. Ecco perché è sempre meglio evitare di sostituire il pranzo con la frutta.

Perché sarebbe meglio evitare di sostituire il pranzo con la frutta?

“Fa troppo caldo per il pranzo, meglio la frutta”, almeno una volta tutti abbiamo pronunciato questa frase in estate, ma in realtà è una “cattiva abitudine”. La frutta è comunque sinonimo di fibra, di vitamine, di minerali e di acqua ma al suo interno si trova anche il fruttosio, lo zucchero della frutta, in quantità variabili in base alla tipologia di frutta scelta.

Molte persone considerano la frutta un alimento ipocalorico e tale e quale alla verdura. Ma la realtà è completamente differente. La verdura in media apporta meno calorie della frutta, ma sopratutto è caratterizzata da un indice glicemico inferiore e quindi metabolicamente meno dannosa per l’accumulo di grasso e la sintesi di insulina. In generale, la quantità di frutta consigliata da consumarsi nell’arco della giornata è da 300/350 gr.

Una cattivissima abitudine estiva, soprattutto a causa del caldo e delle alte temperature, è quella di voler sostituire il pasto principale del pranzo o ancora peggio della cena, con gran piatto di frutta fresca mista.

L’errore è quello di pensare di “stare a dieta”, riducendo drasticamente le calorie apportate ma senza pensare al carico glicemico che si sta dando al fisico. Per cui il pranzo a solo base frutta fa sbilanciare di parecchio di glicemia nel sangue, danno una rapida reazione insulinica con successivo eccesso di deposito di grasso soprattutto a livello addominale.

E poi mangiando così poco, la sazietà sarà limitata e nell’arco di qualche ora penseremo solo a mangiare cose caloriche come gelato o dolci. E’ sbagliato dunque sostituire un pasto importante come il pranzo o la cena con sola frutta a meno che questo non accade una o massimo due volta la settimana.

Mangiare solo frutta a pranzo per dimagrire? Un errore estivo

Gli esperti dicono che ogni tanto si può sostituire il pranzo con la sola frutta ma meglio non farla diventare un’abitudine quotidiana per non incorrere in gravi pericoli per il fisico. E’ inoltre buona abitudine mangiare frutta quotidianamente come spuntino, almeno una volta al giorno, a metà mattina o a metà pomeriggio.

Se sentite il bisogno di mangiare più frutta, di sostituirla persino al piatto di pasta o al panino che quotidianamente siete soliti assumere al pranzo, è opportuno parlarne con uno specialista di fiducia.