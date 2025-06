Alimentazione, Sanfrancesco (Unaitalia): “L’82% della gen Z consuma frequentemente carne bianca”

(Adnkronos) – "Gli italiani continuano ad amare molto le carni bianche, soprattutto i giovani. L’82% della generazione Z dichiara infatti di consumare frequentemente questo prodotto". Lo ha detto Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, l’associazione di riferimento delle carni avicole italiane, commentando quanto emerso dall’indagine 'Italiani e carni bianche, tra falsi miti e nuovi food trend', realizzata da AstraRicerche. "Dall’indagine – aggiunge – emerge anche che il vissuto degli italiani, rispetto alle carni bianche è molto positivo e di fiducia: 9 su 10 dichiarano di utilizzarle nella loro dieta e le ragioni per cui le si scelgono sono legate alla sicurezza del prodotto, alla freschezza, ai valori nutrizionali ma anche alla democraticità del nostro prodotto, perché il rapporto qualità prezzo ovviamente è molto conveniente. In media gli italiani consumano circa 21,4 kg di carni bianche per anno – conclude – un trend in costante crescita che dimostra la passione degli italiani per questo prodotto e la fiducia per una filiera 100% made in Italy". —[email protected] (Web Info)