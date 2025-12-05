Un approccio clinico integrato alla cura dei capelli: l’esperienza di CRLAB

Oggi, l’azienda è presente in 28 Paesi attraverso una rete di oltre 200 centri autorizzati. La sua attività si fonda su un metodo codificato, sviluppato internamente, che combina valutazioni oggettive, competenze multidisciplinari e tecnologie proprietarie.

L’adozione di un approccio personalizzato consente a CRLAB di affrontare situazioni eterogenee – da disturbi lievi a condizioni tricologiche complesse – con protocolli mirati, efficaci e verificabili.

Diagnosi oggettiva e progettazione personalizzata

Ogni percorso CRLAB inizia con una valutazione strutturata, basata su strumenti di analisi professionale e sull’interazione tra diverse figure specialistiche: tricologi, tecnici, dermatologi, biologi.

L’obiettivo è raccogliere dati oggettivi affidabili per formulare un piano d’intervento su misura, calibrato sulle caratteristiche morfologiche, fisiologiche ed estetiche della persona. Questo metodo esclude qualsiasi standardizzazione: la personalizzazione non è un valore aggiunto, ma un criterio operativo.

Formulazioni e tecnologie per la salute del cuoio capelluto

La linea di prodotti tricologici CRLAB nasce da attività di ricerca e sviluppo svolte internamente. I trattamenti sono testati dermatologicamente e formulati da team multidisciplinari per agire su problematiche diffuse come seborrea, disidratazione, infiammazioni, forfora o caduta diffusa.

Queste soluzioni cosmetiche vengono integrate da dispositivi professionali che aumentano l’efficacia terapeutica: fotostimolazione, ozonoterapia e stimolazione del microcircolo rappresentano alcune delle tecnologie impiegate in abbinamento ai trattamenti topici.

Soluzioni non chirurgiche per l’infoltimento

Il Sistema CRL è la risposta di CRLAB per i soggetti che presentano alopecia visibile o diradamenti estesi. Si tratta di una protesi tricologica su misura, realizzata con capelli naturali e vergini, inseriti manualmente su una base polimerica traspirante e biocompatibile.

La progettazione avviene sulla base della morfologia individuale e garantisce un’integrazione estetica estremamente naturale. Il Sistema CRL è indicato anche in casi di tricotillomania, cicatrici post-traumatiche o perdita da trattamenti oncologici.

Chirurgia del capello: l’autotrapianto secondo CRLAB

Dal 2024 CRLAB ha ampliato la propria offerta con l’apertura della CRLAB Hair Clinic a Bologna, dedicata esclusivamente all’autotrapianto. Gli interventi sono eseguiti da équipe mediche specializzate, secondo protocolli chirurgici personalizzati.

Le tecniche utilizzate prevedono l’estrazione e il reimpianto delle unità follicolari con strumenti microchirurgici, garantendo risultati permanenti, coerenti con l’estetica del volto e distribuiti in modo armonico. Ogni procedura, naturalmente, include una fase di follow-up e mantenimento.

Medicina rigenerativa e prevenzione

La terapia rigenerativa capelli rappresenta un ulteriore ambito operativo sviluppato da CRLAB. I protocolli proposti si basano sull’utilizzo di cellule autologhe, fattori di crescita e composti bioattivi, con l’obiettivo di stimolare la funzionalità follicolare e migliorare le condizioni generali del cuoio capelluto.

Un metodo validato, una rete internazionale

L’approccio CRLAB si distingue per la coerenza tra progettazione clinica, supporto tecnico e sostenibilità dei risultati nel tempo. La presenza globale dell’azienda non è frutto di franchising estemporanei, ma di un sistema organizzativo uniforme, supportato da formazione continua e standard operativi condivisi.

In un contesto frammentato e dominato da offerte spesso banali, CRLAB rappresenta una realtà strutturata, con un metodo validato, fondato sull’esperienza, sull’evidenza clinica e sull’affidabilità dei processi.