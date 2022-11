Alternativa allo yoga? 5 sport dai grandi benefici per corpo e mente

Tenersi in forma è essenziale per star bene con il proprio corpo e la mente. Non esiste solo lo yoga. Esistono altri sport efficaci e con benefici per la mente e per il corpo. Ecco 5 sport.

5 sport dai grandi benefici per corpo e mente

L’esercizio fisico aiuta a combattere l’obesità, produce benefici a livello cardiovascolare, lotta contro l’ipertensione arteriosa, rafforza le difese immunitarie e frena lo stress. Anche la psiche riceve diretti benefici da una costante attività fisica. Oltre lo yoga, ecco altri 5 sport utili per mente e corpo.

1. Pilates

Praticata per lo più dalle donne e dalle signore di una certa età che lo vedono come il metodo se vogliamo più adatto ai loro limiti fisici, il pilates è un’attività che si basa sul rilassamento dei muscoli e sul mantenimento di una postura corretta.

Grazie a questi due principi di base, questa pratica permette di sentirsi meglio tanto fisicamente quanto psicologicamente, tanto è vero che chi si dà al pilates con una certa frequenza è solito parlare di grandi benefici. Il corpo diventa più tonico, forte ed elastico, mentre la mente ne beneficia sotto il punto di vista dell’equilibrio e della tranquillità.

2. Acquagym

Mediante la pratica dell’acquagym ci si può allenare dolcemente, per cui, anche questo metodo, esattamente come il pilates, è davvero adatto a persone che non si sentono fisicamente preparate per attività se vogliamo un po’ più dure.

I benefici di questa particolare attività fisica sono anche in questo caso molti e utili, e vanno dal relax di corpo e mente, fino alla tonificazione muscolare e ad una maggiore funzionalità fisica (d’altronde non è mica un mistero che la piscina o il mare che sia, faccia estremamente bene in termini di movimento e di rafforzamento degli arti).

3. La corsa

Prediletta soprattutto da chi non vuole o non può iscriversi in palestra, la corsa è probabilmente una delle attività migliori per aprire lo spettro dell’esercizio fisico anche a coloro i quali si considerano meno adatti per questo tipo di vita: correre, infatti, significa tenersi in forma mediante un metodo che è facile da praticare, flessibile negli orari e nei luoghi.

Alcune ricerche, non a caso, dimostrano come i benefici ricavati dalla corsa siano del tutto simili a quelli che si conseguono con la meditazione.

4. Nuoto

Il nuoto favorisce lo sviluppo della muscolatura e rende il fisico armonioso, ma apporta anche effetti positivi sulla mente: infatti, aumenta l’elasticità della mente, liberando tutto lo stress presente, donando un senso di relax, dopo l’attività fisica. L’acqua sollecita tutte le fasce muscolari, andando a svuotare la mente, favorendo un rilassamento profondo. Il nuoto snellisce il corpo allungando la muscolatura (gambe, braccia e addominali).

5. Bicicletta

Un ottimo mezzo di trasporto portatile e facile da utilizzare, l’ideale per chi vuole smaltire le calorie in eccesso. Con la bicicletta si combatte lo stress in eccesso, e libera tutte le tensioni, andando a migliorare l’umore e la depressione. Infatti, con questo sport lavorano tutti i muscoli, le articolazioni delle gambe e la parte addominale, e si può praticare tutto l’anno.