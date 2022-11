Body Flying: come allenarsi, benefici e per chi è indicato

Alternativa allo yoga? 5 sport dai grandi benefici per corpo e mente Lo sport è una parte fondamentale della vita per star bene con corpo e mente. Oltre lo yoga, ecco altri 5 sport con benefici per mente e corpo.

Zumba 2.0: cos’è, benefici e per chi è indicata Zumba 2.0, di cosa si tratta, tutti i benefici di questa disciplina e per chi è indicata

Pole dance: cos’è, benefici e per chi è indicata La pole dance è una disciplina che negli ultimi anni è sempre più di tendenza. Ecco di cosa si tratta e chi può praticarla.

Danza da adulti: quale tipologia scegliere? Se si vuole intraprendere la strada del ballo da adulti, ecco quale scegliere

Osteopatia e Attività Sportiva: Perché è Importante Gli sportivi professionisti, nella costante ricerca della performance ideale, mettono il proprio fisico sempre più alla prova, specialmente negli ultimi anni, essendo la competizione tra i partecipanti sempre più intensa

Amazon Prime Day 2022: le offerte sport e fitness migliori Con l’evento di Amazon Prime Day si possono ordinare diversi articoli per il fitness, come lo smartwatch, ma anche il vogatore o la cyclette per la forma

Lesione al menisco: sintomi, cosa fare e tempi di recupero Le lesioni al menisco possono causare dolore, gonfiori e cedimenti del ginocchio. Ecco perché è importante intervenire subito per evitare il peggioramento della situazione. Ecco quali sono i sintomi più comuni, quando ricorrere alla chirurgia o alla fisioterapia e in quanto tempo è possibile recuperare

Abruzzo Bike Friendly, un’offerta cicloturistica per tutti La regione Abruzzo è sinonimo di libertà, natura, cultura e tradizione: elementi che rendono questa regione perfetta per tutti coloro che vogliono andare in vacanza vivendo luoghi, paesaggi ed esperienze in sella alla bicicletta.