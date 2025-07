Antibiotico-resistenza, Matteo Bassetti primo al mondo per studi e citazioni

(Adnkronos) – L'infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato riconosciuto come lo scienziato al mondo con più titoli scientifici, studi pubblicati e citazioni nel campo dell'antibiotico-resistenza e dell'antimicrobial stewardship, e tra i primi 10 per le infezioni fungine. La valutazione arriva dal sito americano Expertscape.com – che rilascia il titolo di 'world expert' – che ha preso in esame un periodo di 10 anni: 2013-2023. "Sono riuscito a star davanti agli americani che sono sempre stati i top in questo settore – spiega all'Adnkronos Salute Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova – Soprattutto è stato valutato il mio lavoro degli ultimi 10 anni, quindi non si potrà dire che è grazie al Covid e alla Tv". Il medico ringrazia anche chi ha contribuito a questo riconoscimento, "il mio gruppo di ricerca senza il quale questi risultati non sarebbero stati possibili". —[email protected] (Web Info)