Il fisico Roberto Cervellati perde la vita in un tragico incidente con un monopattino elettrico su viale Angelico; le autorità cercano il responsabile.

Venerdì 6 novembre, poco prima delle quattro del pomeriggio, la tranquilla pista ciclabile di viale Angelico nel quartiere Prati è stata teatro di un grave incidente. Roberto Cervellati, fisico di 93 anni ed ex ricercatore dell’Enea, stava camminando lungo il percorso quando è stato colpito da un monopattino elettrico. L’impatto ha provocato lesioni letali che, nonostante il rapido trasporto al Policlinico Gemelli, hanno condotto al decesso l’indomani.

L’evento ha subito suscitato forte scalpore nella cittadinanza: i passanti hanno raccontato di aver assistito alla collisione, ma di non aver visto il conducente fermarsi a prestare soccorso. La fuga del responsabile ha reso più difficile identificare l’autore del gesto, accrescendo l’ansia della popolazione per la sicurezza delle vie pedonali e ciclabili della capitale.

Dettagli dell’incidente su viale Angelico

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista del monopattino elettrico si trovava in movimento a velocità superiore al limite consentito sulla pista (20 km/h). L’oggetto, descritto dai testimoni come una tavola di piccole dimensioni, è stato avvicinato a Cervellati da dietro, provocando la perdita di equilibrio dell’anziano e la successiva caduta violenta contro la carreggiata. L’esito è stato un trauma cranico estremo e fratture multiple, fattori che hanno influito sulla rapidità di decesso.

Fuga del conducente e prime indagini

Dopo l’impatto, il guidatore non si è fermato per offrire assistenza e, nella confusione, è scomparso dalla scena. Le autorità hanno avviato immediatamente una ricerca sul territorio, interrogando i presenti e raccogliendo ogni possibile testimonianza. La Polizia locale di Roma Capitale, unitamente ai tecnici di videosorveglianza, sta analizzando le riprese delle telecamere installate lungo il viale per ricostruire il percorso del veicolo e identificarne il proprietario, distinguendo se si trattasse di un mezzo noleggiato o di proprietà privata.

Indagini in corso e possibili scenari

Le forze dell’ordine hanno dichiarato che, una volta ottenuti i filmati, saranno verificati eventuali marchi o targhe visibili sul monopattino elettrico. Tali elementi potranno ricondurre a un individuo registrato nei database comunali, facilitando la localizzazione del responsabile. Nel frattempo, la Polizia ha intensificato i controlli di routine su tutti i veicoli elettrici che circolano nella zona, al fine di prevenire ulteriori episodi simili.

Il ricordo di Roberto Cervellati

Roberto Cervellati era una figura di spicco nella ricerca scientifica italiana. Dopo una lunga carriera presso l’Enea, ha guidato missioni scientifiche in Antartide, contribuendo in maniera significativa allo studio del clima e della geofisica del continente. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha espresso profondo cordoglio per la sua perdita, sottolineando l’importanza delle sue pubblicazioni e del suo impegno per la scienza. Il suo decesso rappresenta una perdita per l’intera comunità accademica e per tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare con lui.