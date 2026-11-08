Una nuova meditazione laica svela come ridare senso e coesione alle imprese in crisi di identità.

Nel panorama attuale, molte impresa mantengono operatività ed efficienza, ma faticano a far sentire i dipendenti parte di una narrazione comune. Pier Luigi Celli parte da questa contraddizione per analizzare il punto in cui le regole e le gerarchie non bastano più a sostenere il desiderio di appartenenza dei collaboratori. Il suo saggio, La variante anima, si propone come una meditazione laica sul valore della storia condivisa, invitando a riconsiderare le relazioni quotidiane come fonte di significato.

Il libro non offre una formula segreta o un modello di leadership da copiare, ma propone un nuovo modo di osservare le dinamiche interne: un’analisi della fiducia, della cura e della memoria come pilastri capaci di restituire spessore a un’organizzazione che altrimenti corre il rischio di diventare una mera macchina di processi. Attraverso esempi concreti, Celli dimostra che le aziende riescono a ricostruire il proprio cuore organizzativo quando riescono a riconoscere il valore delle competenze non codificate e dei legami informali.

Il vuoto delle narrazioni aziendali

Più di una semplice constatazione, Celli mostra come la perdita di una storia condivisa impatti direttamente sulla motivazione dei dipendenti. Senza una narrazione comune, le procedure diventano un fine a sé stesse, i metriche si trasformano in catene piuttosto che in strumenti di crescita. Il risultato è una cultura organizzativa impoverita, dove le persone operano senza sentire il senso dei loro compiti. In diversi casi studio, l’autore evidenzia team che, pur raggiungendo gli obiettivi di performance, sperimentano un alto tasso di turnover perché percepiscono il lavoro come privo di significato.

Il ruolo delle relazioni informali

Una delle scoperte più interessanti è il potere delle relazioni fuori dal formalismo aziendale. Celli sottolinea che il dialogo spontaneo tra colleghi, le storie condivise nei corridoi e i piccoli gesti di sostegno reciproco costituiscono un tessuto invisibile ma vitale. Questi elementi, se valorizzati, diventano il carburante di una narrazione collettiva capace di ricollegare ogni individuo al progetto più ampio dell’impresa.

Fiducia, cura e memoria: le tre colonne dell’anima

Secondo Celli, la fiducia è la base su cui si costruisce ogni azione collaborativa. Senza un clima di fiducia, le persone evitano il rischio e limitano l’innovazione. La cura, intesa come attenzione reale al benessere e alla crescita professionale di ciascuno, genera un senso di appartenenza più profondo. Infine, la memoria organizza il sapere non codificato, valorizzando le esperienze accumulate e le lezioni apprese sul campo, spesso dimenticate nei manuali.

Queste tre dimensioni non sono isolate; al contrario, si alimentano a vicenda creando un circolo virtuoso. Un’organizzazione che investe nella fiducia favorisce la cura reciproca, la quale a sua volta custodisce la memoria condivisa. Il risultato è un ecosistema dove le decisioni sono più consapevoli e le persone sono più inclini a contribuire con il proprio potenziale.

Verso un nuovo modello di leadership

Il libro propone una leadership meno autoritaria e più semplice, capace di ascoltare le voci più spontanee e di valorizzare le competenze nascoste. Celli incoraggia i manager a diventare facilitatori della narrazione, a creare spazi dove la memoria collettiva possa emergere e a coltivare la cura come pratica quotidiana, non solo come valore dichiarato. Questo approccio, definito “laicità operativa”, non richiede credenze religiose, ma una visione condivisa del significato del lavoro.

In conclusione, La variante anima offre una prospettiva fresca su come le imprese possano riscoprire la loro vitalità attraverso la storia, la fiducia e la cura reciproca. Non è una ricetta universale, ma un invito a guardare oltre le metriche e a riconoscere che il vero motore di valore è la capacità delle persone di sentirsi parte di una narrazione comune che continui a evolversi.