Ogni tipologia di pelle ha bisogno della sua beauty routine. Per la pelle grassa ossia, un tipo di pelle che tende alla comparsa di inestetismi o acne, dall’aspetto lucido, ecco quali sono gli step da seguire.

I passaggi da seguire nella beauty routine per pelle grassa

La prima informazione da acquisire è che chi ha la pelle grassa ha bisogno di prodotti di cosmetica specifici, per non peggiorare la situazione. Ecco tutti i passaggi da seguire:

DETERGI: il primo gesto è una detersione molto accurata al mattino e alla sera. La pelle grassa necessita di una pulizia profonda ma mai aggressiva, perciò è meglio scegliere cosmetici delicati ad azione purificante come latti detergenti, acque micellari e mousse. ESFOLIA: due o tre volte alla settimana è bene effettuare un leggero scrub, per rimuovere le impurità e favorire il turnover cellulare. Dopo l’esfoliazione non bisogna dimenticare di frizionare un tonico, che permette di richiudere i pori e illuminare l’incarnato. TONIFICA: un passaggio da effettuare tutti i giorni mattina e sera per reidratare la cute, regolarizzare il pH e restringere i pori dilatati. USA UNA MASCHERA: una o due volte alla settimana, concediti una maschera riequilibrante e opacizzante. L’Argilla sarà perfetta grazie alle sue capacità adsorbenti e seboregolatrici. IDRATA: sfatiamo il mito secondo cui la pelle grassa non ha bisogno di idratazione. Al contrario, è necessario applicare quotidianamente un trattamento idratante, scegliendone uno dalla formulazione leggera e oil free.

I prodotti consigliati per pelle grassa

Nella beauty routine della pelle grassa non può mancare l’acqua micellare per detergere il viso. Un buon prodotto è quello di Caudelie – Vinoclean Acqua Micellare Struccante che contiene camomilla e acqua d’uva bio. Vinoclean acqua micellare strucca e deterge viso e occhi in un solo gesto, rispettando l’equilibrio naturale della pelle.

Ricca di acqua d’uva bio, idrata e lenisce la pelle lasciandola pulita, morbida e confortevole.

Per il secondo step della beauty routine pelle grassa ossia, l’esfoliazione, lo scrub è essenziale per eliminare le cellule morte della pelle, depurare i pori e stimolare la rigenerazione cellulare, la produzione di collagene e la micro circolazione sanguina del viso. Un prodotto esfoliante da consigliare è Euphidra – Gel Gommage.

Passiamo alla tonificazione della pelle. Per la pelle grassa, si consiglia un tonico delicato e privo di oli ed alcool, con ingredienti che aiutano a lenire la pelle e diminuire la sua sensibilità dopo il contatto intenso con tanti prodotti astringenti.

Un ottimo prodotto è ad esempio il tonico purificante zero oil di Origins. Realizzato con estratto di palmetta della Florida, menta ed acido salicilico, questo tonico è in grado di regolare la produzione eccessiva di sebo ed aiuta a sbloccare i pori.

Come maschera viso, invece, da fare una o due volte a settimana, potrete scegliere l’Avène Cleanance. E’ una maschera purificante ed esfoliante, studiata per regolarizzare la produzione eccessiva di sebo. Perfetta per chi soffre di acne e brufoli, la maschera libera i pori della pelle ed elimina il fastidioso effetto lucido. La sua formulazione delicata sgrassa e allevia gli arrossamenti.

Infine, per nutrire la pelle e idratarla, è necessaria una buona crema viso. E’ importante scegliere il prodotto adatto poiché per la pelle grassa non sempre un idratante in gel oppure una crema più asciutta è quella ideale. Un’ottima crema idratante pelle grassa è la Clinians – Hydra Plus crema opacizzante viso. Essa ha componenti idratanti, opacizzanti ed antiossidanti.