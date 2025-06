Estate alle porte: come preparare pelle e capelli al sole

Il sole è un alleato prezioso per l’umore e per la salute generale, ma un’esposizione non controllata può mettere a dura prova la nostra pelle e i nostri capelli. Rughe, disidratazione, perdita di tono ed elasticità, ma anche capelli sfibrati e opachi: sono solo alcuni dei danni che possono derivare dai raggi UV se non si adottano adeguate misure preventive.

Per affrontare al meglio la stagione estiva, gli esperti di BIOGENA, azienda austriaca leader nel campo dell’integrazione di micronutrienti di alta qualità, propongono una guida pratica su come preparare il corpo — dall’interno — in modo naturale ed efficace.

Alimentazione: il primo passo per una protezione naturale

Una corretta alimentazione gioca un ruolo cruciale nella preparazione dell’organismo all’esposizione solare. Via libera a frutta e verdura di stagione ricche di carotenoidi, come carote, albicocche, peperoni rossi, pomodori e pesche. Questi pigmenti vegetali offrono una naturale azione antiossidante, potenziata se consumati con grassi buoni come l’olio extravergine d’oliva, che ne favorisce l’assorbimento.

Anche una buona idratazione è fondamentale: bere molta acqua, tè verde e infusi ricchi di polifenoli aiuta a mantenere la pelle morbida e luminosa, contrastando la secchezza causata dal caldo e dai raggi solari.

Vitamina D: indispensabile per il benessere di pelle e capelli

La vitamina D, prodotta principalmente grazie all’esposizione solare, è essenziale per il corretto funzionamento del sistema immunitario e per la salute di pelle e capelli. Tuttavia, a causa dello stile di vita moderno, della scarsa esposizione invernale e dell’uso di protezioni solari (necessarie ma filtranti), molte persone presentano livelli insufficienti. In questi casi, l’integrazione con prodotti specifici può essere d’aiuto, come VITAMINA D 2000 DUO Gold di BIOGENA, che associa vitamina D3 e olio di lino vergine per un’assimilazione ottimale.

Vitamine antiossidanti: la barriera contro lo stress ossidativo

Durante l’esposizione solare, la pelle è soggetta alla formazione di radicali liberi, molecole instabili che danneggiano le cellule e accelerano l’invecchiamento. Vitamine come la C e la E offrono una protezione efficace: la vitamina C stimola la sintesi del collagene, fondamentale per mantenere la pelle elastica e tonica, mentre la vitamina E protegge le membrane cellulari e migliora la resistenza cutanea.

Integrare queste vitamine attraverso la dieta (agrumi, fragole, peperoni, olio di girasole, frutta secca) è essenziale, ma in estate può essere utile affiancare un supporto specifico attraverso integratori ben formulati.

Carotenoidi avanzati: l’efficacia dell’astaxantina

Oltre al più noto beta-carotene, tra i carotenoidi più promettenti spicca l’astaxantina, un potente antiossidante naturale estratto dalla microalga Haematococcus pluvialis. Questo pigmento, responsabile del colore rosato del salmone e dei crostacei, è stato ampiamente studiato per le sue proprietà fotoprotettive. Integrare l’astaxantina può migliorare l’idratazione, l’elasticità e la capacità della pelle di difendersi dai danni del sole.

Zinco: minerale chiave per cute e capelli

Lo zinco è un oligoelemento essenziale per la rigenerazione dei tessuti, la crescita cellulare e la protezione contro lo stress ossidativo. È fondamentale anche per mantenere in salute i follicoli piliferi e la barriera cutanea. Si trova in carne, pesce, legumi e semi, ma in caso di carenze o diete specifiche (vegane o vegetariane), può essere utile ricorrere a integratori come Zinco 3 sali, che garantisce un apporto mirato e bilanciato.

Una formula completa per l’estate: SUMMERSKIN+ SUPERIOR

Chi desidera un approccio completo e sinergico, può affidarsi a BIOGENA AESTHETICS SUMMERSKIN+ SUPERIOR, un integratore di ultima generazione pensato per supportare pelle e capelli durante l’estate. Contiene una combinazione esclusiva di vitamine A, C ed E, zinco, carotenoidi, polifenoli da tè verde, melograno e semi d’uva, oltre alla farnesiana d’oro, un estratto vegetale noto per le sue proprietà protettive contro i danni solari. Il risultato? Una pelle più elastica, luminosa e protetta, con un colorito sano e uniforme.

Consulenza personalizzata a portata di click

Per scegliere il miglior percorso di integrazione in base alle proprie esigenze individuali, BIOGENA mette a disposizione l’app gratuita My Biogena Coach, disponibile per iOS e Android. Attraverso una chat diretta con gli esperti, è possibile ricevere consigli su misura per ottimizzare il proprio benessere, in vista dell’estate e non solo.