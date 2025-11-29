Bollino Rosa 2026-2027: un importante passo per la salute di genere

Il Bollino Rosa, un’importante iniziativa promossa dalla Fondazione Onda ETS, è stato recentemente presentato durante una cerimonia tenutasi presso il Ministero della Salute. Questo riconoscimento biennale viene assegnato agli ospedali che dimostrano un impegno significativo nella promozione della salute femminile, attraverso l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo specifici per le donne, ma anche per patologie che colpiscono entrambi i sessi.

Il valore del Bollino Rosa

Dal 2007, il Bollino Rosa identifica le strutture sanitarie che si dedicano a percorsi ospedalieri in ottica di genere. La valutazione per l’assegnazione del riconoscimento avviene ogni due anni tramite un bando, al quale gli ospedali possono candidarsi. Un Advisory Board, presieduto dal professor Walter Ricciardi, esamina le candidature utilizzando un questionario di oltre 500 domande, coprendo vari aspetti qualitativi e quantitativi.

I criteri di assegnazione

Le strutture sanitarie possono ricevere da 0 a 3 Bollini, in base alla qualità dei servizi offerti. Tra i criteri analizzati, vi sono la presenza di specialità cliniche dedicate alle donne, l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e l’offerta di servizi di accoglienza e supporto per le vittime di violenza. Quest’anno, il numero degli ospedali premiati è stato significativo, con 145 strutture che hanno ottenuto il massimo riconoscimento di 3 Bollini.

L’importanza della medicina di genere

La medicina di genere è un campo in continua evoluzione che riconosce le differenze biologiche e sociali tra uomini e donne nella salute. Recentemente, tra le specialità cliniche considerate per il Bollino Rosa, sono state incluse per la prima volta l’Oftalmologia e la Medicina del Dolore, evidenziando la crescente attenzione verso le necessità specifiche delle donne in diverse aree mediche.

Progetti e iniziative della Fondazione Onda

La Fondazione Onda organizza numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione e promuovere la cultura della salute di genere. Eventi come gli (H) Open Day, (H) Open Weekend e (H) Open Week offrono l’opportunità di accedere a servizi gratuiti, permettendo così alle donne di informarsi e di orientarsi meglio nel sistema sanitario.

Testimonianze e aspettative future

Durante la cerimonia di premiazione, sono state espresse opinioni positive riguardo all’impatto del Bollino Rosa. Walter Ricciardi ha sottolineato l’importanza di un sistema sanitario che valorizzi la salute femminile come un diritto fondamentale. La speranza è che, in un futuro non lontano, ogni ospedale in Italia possa vantare almeno un Bollino Rosa, riflettendo un impegno collettivo per una sanità più equa e attenta alle esigenze di tutte le persone.

Il riconoscimento del Bollino Rosa non è solo un premio, ma un segnale di qualità che stimola le strutture ospedaliere a migliorare continuamente i propri servizi, contribuendo a una cultura della salute più inclusiva e consapevole. Attraverso questo progetto, si mira a creare una rete di ospedali che non solo forniscono cure di alta qualità, ma che sono anche un supporto concreto per le donne in tutto il paese.