Rigenerazione e Natura a Fai della Paganella: Scopri il Tuo Paradiso in Trentino

Nel vortice della vita quotidiana, è facile dimenticare l’importanza di prendersi un momento per sé, per respirare profondamente e riconnettersi con la natura. Fai della Paganella, situato nel cuore del Trentino, rappresenta una meta perfetta per chi cerca un rifugio dove rallentare e riconquistare il proprio benessere. Qui, tra boschi e montagne maestose, si può riscoprire il piacere di un silenzio ristoratore e di rituali semplici che rinvigoriscano corpo e mente.

Il parco del respiro: un’oasi di tranquillità

Se si desidera un luogo che stimoli i sensi e calmi lo spirito, non si può perdere il Parco del Respiro. Esteso su circa 36 ettari, gli alberi che popolano quest’area, come faggi, abeti rossi e pini silvestri, non solo offrono riparo, ma rilasciano anche monoterpeni, componenti naturali che supportano il benessere. Questo parco è stato certificato secondo gli standard PEFC, rendendolo un ambiente ideale per praticare il forest bathing, una tecnica nota per i suoi effetti positivi sulla salute, in particolare sul miglioramento dell’umore e del sonno.

Un viaggio tra miti e natura

All’ingresso del parco, si trova il suggestivo “Bus dele Anguane”, un luogo intriso di leggende locali che raccontano di creature protettrici delle acque. Questo abbinamento tra natura e mitologia accoglie ogni visitatore in un’atmosfera incantata. Tra i punti di maggior richiamo, c’è il Faggio Magico, dove è possibile fermarsi su una grande rete e rilassarsi. Diverse attività, come il barefooting, ovvero camminare a piedi nudi, e il tree-hugging, cioè abbracciare gli alberi, permettono di sperimentare un contatto diretto con la natura, riducendo lo stress e favorendo un profondo senso di benessere.

Un soggiorno dedicato al wellness

Per chi desidera trasformare la propria visita in un autentico wellness retreat, lo Sport Hotel Panorama è la scelta ideale. Immerso in un giardino di quasi tre ettari, questo hotel, gestito dalla famiglia Mottes dal 1885, è un esempio di ospitalità e attenzione al cliente. La struttura offre una Spa attrezzata con vari servizi, tra cui saune, bagni turchi e piscine riscaldate, perfetti per chi cerca un momento di relax dopo una giornata all’aperto.

Il cuore della spa e il giardino bioenergetico

La Spa è il vero fulcro del relax, dove è possibile concedersi momenti di piacere attraverso trattamenti benessere e massaggi. Inoltre, il giardino bioenergetico, progettato dall’ecodesigner Marco Nieri, è un’area dove la natura e il benessere si fondono, offrendo un’esperienza unica. Qui si trova anche una sorgente oligominerale termale, che contribuisce a rendere l’esperienza ancora più rigenerante.

Un viaggio culinario tra tradizione e innovazione

Non si può parlare di un soggiorno completo senza menzionare la cucina dello Sport Hotel Panorama. La proposta gastronomica è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi e locali. Ogni pasto diventa un viaggio nel territorio, con ortaggi coltivati dalla famiglia Mottes e preparazioni che esaltano i sapori regionali.

Collaborazioni e attenzione alle esigenze alimentari

La struttura collabora attivamente con l’Associazione Italiana Celiachia, offrendo un servizio attento a chi ha particolari esigenze alimentari. Inoltre, a pochi chilometri dall’hotel, è possibile visitare l’azienda agricola Pojer e Sandri, dove si possono degustare vini e altri prodotti tipici del Trentino, un’altra eccellenza enogastronomica della regione.