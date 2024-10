Borghi: “Stop vaccino covid per giovani”. Burioni e Bassetti contro il senatore

(Adnkronos) –

Il senatore Claudio Borghi chiede lo stop della vaccinazione covid su adolescenti e ragazzi. I professori Roberto Burioni e Matteo Bassetti bacchettano l'esponente della Lega. Il 'caso' nasce da un post di Borghi, che su X fa riferimento ad uno studio sugli effetti delle vaccinazioni anti-Covid e le miocarditi nei giovani. "Dopo la pubblicazione di questo studio su Eclinicalmedicine (rivista 'The Lancet') per minimo principio di prudenza la vaccinazione Covid a ragazzi e adolescenti dovrebbe essere immediatamente sospesa. Avviserò immediatamente il ministro e se necessario presenterò interrogazione", scrive il senatore del Carroccio. "I Paesi devono tenere in piedi costose organizzazioni dove scienziati e medici decidono se i vaccini hanno un rapporto rischio-beneficio favorevole. Noi risparmiamo tutti questi soldi perché abbiamo il senatore Borghi che fa gratis questo difficile lavoro", scrive il virologo Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, rispondendo a Borghi. Il senatore "forse farebbe bene ad andare in una scuola dove insegnano l'inglese", dice l'infettivologo Matteo Bassetti commentando all'Adnkronos Salute il messaggio del leghista. —[email protected] (Web Info)