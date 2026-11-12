Scopri come la dieta mediterranea può restare salutare anche per i più fragili, grazie a consigli pratici su cottura, conservazione e additivi.

Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (Cnsa) ha pubblicato una revisione dettagliata sulla sicurezza della Dieta Mediterranea italiana, evidenziando che i benefici nutrizionali non sono automaticamente garantiti da condizioni igieniche perfette. La relazione integra dati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, controlli ufficiali e letteratura scientifica per offrire indicazioni concrete, soprattutto per chi è più esposto a infezioni alimentari.

Gruppi vulnerabili: quali alimenti richiedono maggiore attenzione

Le persone più a rischio includono donne in gravidanza, neonati, anziani e soggetti immunodepressi. Per la listeriosi invasiva è consigliata una particolare vigilanza su latte crudo, formaggi freschi, uova e carni poco cotte. Nei bambini piccoli la Escherichia coli produttrice di Shiga-tossina può provocare complicanze gravi, mentre patologie epatiche aumentano la gravità delle infezioni da virus dell’epatite E. Il Vibrio vulnificus merita attenzione speciale per chi soffre di diabete o emocromatosi. Il documento sottolinea la necessità di comunicazioni mirate, evitando consigli generici e privilegiando raccomandazioni specifiche per ciascuna condizione clinica.

Buone pratiche in cucina per i soggetti a rischio

Tra le misure operative, il Cnsa ribadisce la separazione rigorosa tra cibi crudi e cotti, il lavaggio con acqua potabile, la cottura completa (≥70 °C per carni e uova) e il raffreddamento rapido entro due ore. Il rispetto della catena del freddo lungo tutta la filiera è considerato un pilastro fondamentale per ridurre la contaminazione microbiologica.

Conserve domestiche: come evitare il botulismo

Le conserve non acide, specialmente quelle sott’olio, sono identificate come la principale fonte di botulismo in ambito domestico. Il Cnsa avverte che la semplice bollitura non equivale a sterilizzazione e che l’assenza di odori o alterazioni visive non garantisce l’assenza del Clostridium botulinum. Per una conservazione sicura è indispensabile seguire protocolli convalidati per ogni tipologia di prodotto, includendo tempi di sterilizzazione adeguati (es. 121 °C per 20 minuti in autoclave) e mantenere le conserve in ambienti privi di ossigeno.

Segnali da non considerare affidabili

Il documento mette in guardia contro l’uso di indicatori sensoriali – colore, odore o sapore – per valutare la sicurezza di una conserva. Solo l’applicazione di metodi scientifici di sterilizzazione e il rispetto delle temperature di conservazione possono escludere la presenza di spore tossiche.

Additivi, alimenti ultraprocessati e esposizione cumulativa

Gli studi citati dal Cnsa mostrano che gli alimenti ultraprocessati rappresentano circa il 17 % dell’apporto energetico negli adulti e quasi il 26 % nei bambini e adolescenti. Sebbene la letteratura colleghi questi prodotti a un maggiore apporto calorico e a risultati di salute meno favorevoli, non è possibile isolare l’effetto degli additivi dalla densità energetica, dalla palatabilità o dai pattern di consumo. Il principio chiave è che una minore presenza di alimenti altamente trasformati può ridurre l’assunzione di alcuni additivi, ma la valutazione della sicurezza deve considerare l’esposizione totale, cioè la somma delle dosi provenienti da tutti gli alimenti consumati.

Implicazioni per i consumatori più esposti

Per i forti consumatori di prodotti trasformati e per le fasce pediatriche, l’esposizione per unità di peso corporeo è più elevata, rendendo cruciale il monitoraggio delle dose giornaliera ammissibile che tiene conto di tutte le fonti. Il Cnsa raccomanda inoltre di approfondire studi italiani sulla co-esposizione a sostanze con meccanismi d’azione comuni e di tenere sotto controllo contaminanti sensibili al clima, come aflatossine e batteri del genere Vibrio.

La sicurezza della dieta mediterranea dipende da una combinazione di pratiche igieniche durante la produzione, controlli lungo la filiera e comportamenti domestici consapevoli, soprattutto per i gruppi più vulnerabili.