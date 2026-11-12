Scopri i cinque pilastri nutrizionali per far fiorire il tuo microbiota, dal congresso CREA di Roma.

Il congresso “Microbiota, dieta e salute”, tenutosi a Roma sotto l’egida del CREA insieme a Fondazione Aletheia, Policlinico Gemelli e Croce Rossa Italiana, ha riunito nutrizionisti, medici e ricercatori per tradurre le evidenze scientifiche in consigli pratici per la popolazione. L’evento ha sottolineato come il microbiota intestinale sia oggi riconosciuto come un vero e proprio organo metafisico, capace di influenzare numerose patologie, dal metabolismo alle malattie infiammatorie.

Durante le due giornate di dibattito sono state identificate cinque linee guida concrete, frutto di studi clinici e di osservazione su larga scala. Queste indicazioni mirano a rinforzare la composizione batterica intestinale attraverso semplici modifiche della routine quotidiana, senza ricorrere a integratori o trucchi dietetici complessi.

Le cinque raccomandazioni emerse al congresso CREA

Il primo punto riguarda l’aumento dell’apporto di fibre. Legumi, frutta, verdura e cereali integrali sono stati definiti «fonti essenziali di prebiotici», capaci di nutrire i batteri benefici e di favorire la produzione di acidi grassi a catena corta, fondamentali per la salute del colon.

Fibre: la spina dorsale del microbiota

Stefania Ruggeri, direttrice del Centro CREA Alimenti e Nutrizione, ha spiegato che una dieta ricca di fibre “riduce la diversità di specie patogene e potenzia la resilienza dell’ecosistema intestinale”. L’obiettivo è consumare almeno 30-35 grammi al giorno, distribuendo le fonti lungo tutti i pasti.

Alimenti fermentati: probiotici naturali

Il secondo suggerimento invita a integrare nella dieta quotidiana yogurt, kefir e altri prodotti fermentati. Antonio Gasbarrini ha evidenziato che questi cibi forniscono probiotici vivi, capaci di colonizzare temporaneamente l’intestino e di modulare la risposta immunitaria.

Limitare i cibi ultra-processati

Il terzo punto mette in guardia contro i cibi ultra-formulati, ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi e additivi. Riccardo Fargione ha sottolineato che il consumo frequente di questi prodotti è correlato a un degrado della diversità microbica e a un aumento dell’infiammazione sistemica, soprattutto tra i più giovani.

Attività fisica regolare

Il quarto pilastro è l’esercizio quotidiano. Studi presentati al convegno mostrano che anche una camminata di 30 minuti al giorno può aumentare la produzione di metaboliti benefici da parte dei batteri intestinali, migliorando la sensibilità all’insulina.

Mantenimento di un peso corporeo adeguato

Infine, il cinque consiglio riguarda il controllo del peso. Un indice di massa corporea (IMC) nella norma favorisce un equilibrio tra le diverse popolazioni batteriche, riducendo il rischio di sviluppare sindromi metaboliche.

Impatti sulla salute e sull’educazione alimentare

Il legame tra microbiota e patologie è stato ulteriormente approfondito da Gasbarrini, che ha dichiarato che “una alimentazione scorretta può alterare il microbiota e favorire l’infiammazione cronica“. Questo meccanismo è alla base di malattie come il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e alcuni disturbi auto-immuni.

Educazione nelle scuole: una priorità

Fargione ha evidenziato il ruolo cruciale delle istituzioni scolastiche: “Le mense e i programmi educativi devono diventare veicoli di cambiamento, specialmente per bambini e adolescenti, che costituiscono il gruppo più vulnerabile ai cibi ultra-processati”. L’intervento precoce, secondo gli esperti, è la chiave per porre le basi di una longevità sana.

Valerio Mogini, direttore sanitario della Croce Rossa Italiana, ha chiuso il dibattito ricordando che la consapevolezza individuale è il motore del cambiamento: “Ogni scelta a tavola è un passo verso un benessere più ampio, che parte dall’intestino e si diffonde a tutto l’organismo”.

Il congresso ha fornito una roadmap praticabile per tutti: aumentare le fibre, privilegiare i cibi fermentati, ridurre gli ultra-processati, muoversi ogni giorno e mantenere un peso salutare. Applicare queste semplici regole può trasformare il microbiota da fattore di rischio a alleato della salute.