Caldo in arrivo: come correre ai ripari

Il caldo estivo arriva all’improvviso ed è molto spesso micidiale e senza sconti. Il surriscaldamento climatico, inoltre, poco sostenibile nel mondo ci impone di riuscire ad affrontare come se fosse un’emergenza sanitaria le improvvise ed eccessive ondate di caldo. Esistono dei consigli che si possono seguire per riuscire a soffrire meno il caldo, restare più riposati e non avere svenimenti improvvisi. Tra i consigli più importanti, ad esempio, troviamo il bere molta acqua e non uscire nelle ore più calde.

Caldo in arrivo

Per prima cosa dobbiamo capire quali sono i primi segnali di sofferenza dovuti al caldo in arrivo:

Crampi muscolari.

Debolezza.

Mal di testa.

Perdita di coscienza.

Senso di spossatezza.

Sete intensa.

Tachicardia.

Temperatura corporea elevata.

Quando ci troviamo in presenza di questi sintomi, è necessario distendere subito la persona in un luogo fresco, sollevarle le gambe in alto e idratarla con dell’acqua. Si consiglia, inoltre, di bagnarle il viso per riuscire ad abbassare la temperatura corporea. Se la persona non riesce a riprendersi, bisogna contattare subito il 118.

Vediamo ora alcuni consigli utili per difenderci dall’afa e dal caldo in arrivo.

ABITI CHIARI: si consiglia di indossare abiti di colore chiaro, di tessuti traspiranti come il cotone, le fibre naturali e il lino. Evitate, invece, di indossare fibre sintetiche e tessuti di colore scuro che possono andare a provocare delle fastidiose allergie.

ATTENZIONE ALLE ORE CALDE: si sconsiglia assolutamente di uscire durante le ore più calde della giornata, ovvero tra le ore 12:00 e le ore 18:00.

BEVANDE: attenzione alle bevande fredde che possono provocare congestioni o crampi e alle bevande troppo calde che vanno ad aumentare la temperatura corporea.

BEVETE ACQUA: cercate di bere tanta acqua (2 litri di acqua al giorno) per riuscire a idratare l’organismo e la pelle. Privilegiate il consumo di verdura, frutta e cercate di seguire una dieta ipocalorica.

CAPPELLO: se volete prendere un po’ di sole, ricordatevi sempre di indossare un cappello.

IN CASA: mantenete le finestre e le tapparelle chiuse durante il giorno in modo tale che alla sera l’ambiente sia molto più fresco. Preferite, inoltre, delle tende di colore chiaro.

JOGGING: evitate di correre durante le ore più calde della giornata.

PASTI LEGGERI: privilegiate il pesce, la carne bianca e andate a limitare i cibbi calorici e i carboidrati. Limitate, inoltre, il consumo di alcolici, bevnade gassate e i caffè, che hanno un effetto diuretico sull’organismo e fanno sudare molto di più.

Caldo in arrivo: benefici

Vediamo ora quali sono i benefici sull’organismo legati al caldo in arrivo.

Combatte l’osteoporosi e il colesterolo.

Regolarizza la pressione sanguigna e aumenta il numero di globuli rossi nel sangue.

Stimola la produzione dell’ormone HGH, ovvero l’ormone della crescita. Questo è molto importante per i bambini, ma anche per la salute delle ossa, capelli ecc…).

Stimola la secrezione degli ormoni sessuali (es: testosterone).

Svolge un’azione terapeutica sulla psoriasi, vitiligine, dermatite, acne ecc…

Caldo in arrivo: miglior condizionatore

Il miglior condizionatore portatile 2021 secondo esperti e consumatori è sicuramente Artic Air Cube, che non ha bisogno d’installazioni murarie e che è l’ideale per riuscire a rinfrescare l’ambiente circostante senza tubi e spazi ingombranti.

Artic Air Cube, riesce a rinfrescare le stanze e si compone, inoltre, di un termostato digitale che si regola con un flusso d’aria della temperatura che preferiamo. Artic Air Cube è un prodotto esclusivo e non è nocivo sulla salute. Inoltre, presenta una durata autonoma di 8 ore, per cui è perfetto da utilizzare anche di notte. E’ considerato il miglior condizionatore portatile senza tubo grazie ai benefici immediati, alla rapidità di utilizzo e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Air Cube è un prodotto esclusivo ed originale e non potete acquistarlo né nei negozi fisici, quali supermercato, ma neanche i siti di e-commerce online. L’unico modo che avete per acquistarlo è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che saranno trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale ad un ottimo rapporto qualità prezzo di 59 Euro per una confezione con spedizione gratuita, ma ci sono anche altri pacchetti disponibili. Potete effettuare il pagamento seguendo queste modalità: carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna