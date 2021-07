Integratori sessuali naturali: i migliori

Gli integratori sessuali sono dei prodotti molto utili per riuscire a migliorare o correggere i diversi disagi tipici della sfera affettivo-sessuale della donna e dell’uomo. Questi prodotti non sono dei farmaci, ma degli insiemi di principi attivi o molecole che sono ottimi per compensare una sorta di “carenza fisica”. I problemi sessuali di solito comprendono fattori socio-culturali, fattori fisiologici o genetici, oppure fattori socio-culturali. Andiamo a conoscerli meglio.

Integratori sessuali naturali

Vediamo ora quali sono i principi dei migliori integratori sessuali naturali.

ACIDO ASPARTICO: interviene nella produzione ormonale (es: luteina) perchè un regolatore degli aminoacidi. La luteina, in particolare, ha il compito di stimolare la produzione di testosterone e aumentare la massa e la forza nell’uomo.

DAMIANA: è un potente afrodisiaco che permette di aumentare la libido e contrastare l’impotenza.

FIENO GRECO: migliora la qualità dello sperma, poichè è identificato come un ricostituente ed energizzante naturale.

GINKO BILOBA: è un antiossidante naturale molto potente che va a migliorare l’umore, la circolazione sanguigna negli organi genitali la depressione e l’ossigenazione dei tessuti.

GINSENG: è una pianta toccasana per il nostro organismo, poichè è conosciuta per le sue proprietà stimolanti e toniche. Questa pianta è ottima per contrastare la sterilità, l’impotenza, l’affaticamento, l’invecchiamento e lo stress. Il Ginseng è capace di aumentare il rilascio di ossido nitrico nelle cellule dei corpi cavernosi del pene, andando a favorire l’erezione.

L-ARGININA: è un aminoacido che si trova all’interno delle proteine e che è capace di andare a convertirsi in ossido nitrico, una molecola che va a favorire la dilatazione dei vasi sanguigni. L-Arginina viene consigliata agli uomini che soffrono di infertilità e problemi di erezione.

MACA: secondo gli Inca è un afrodisiaco naturale che riesce a favorire la resistenza, aumentare la libido, aiutare la fertilità e migliorare le prestazioni sessuali. La Maca permette di aumentare le prestazioni sessuali, migliorare le disfunzioni sessuali e il benessere.

MUIRA PUAMA: è un albero chiamato anche “Albero della Potenza”, che è indicato nei casi di diminuzione della libido, stanchezza psicofisica e impotenza sessuale. La Muira Puama, inoltre, è un rimedio ottimo per chi soffre di problemi reumatici, gastrointestinali, cardiovascolari e neuromuscolari.

ZINCO: protegge le cellule dallo stress ossidativo e permette di mantenere i livelli di testosterone nel sangue normali.

Integratori sessuali naturali: benefici

Ecco, invece, quali sono i benefici degli integratori sessuali naturali.

Aumentano la durata e la qualità dei rapporti sessuali.

Aumentano la libido.

Combattono lo stress e l’ansia.

Favoriscono l’erezione.

Migliorano l’autostima.

Potenziano le prestazioni sessuali.

Integratori sessuali: il migliore

Tauro Plus:

Gli ingredienti di Tauro Plus sono:

