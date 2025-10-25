Calendario Rosso: Onorare le Vittime del Femminicidio in Italia

In Italia, la violenza di genere rappresenta un problema drammatico e in crescita, con un femminicidio che si verifica ogni 3,8 giorni. Questa realtà allarmante ha spinto l’onorevole Chiara Gribaudo, presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro, a lanciare un’iniziativa innovativa: il Calendario Rosso. Questo calendario non solo segna le date, ma funge anche da monito, evidenziando le tragiche statistiche legate al femminicidio.

Il progetto del Calendario Rosso

Il Calendario Rosso è stato creato per offrire una rappresentazione visiva delle vittime di femminicidio in Italia. Ogni giorno contrassegnato in rosso rappresenta una donna uccisa, creando un impatto emotivo immediato e visibile. Al contrario, i giorni neri forniscono informazioni preziose su come prevenire la violenza, oltre a messaggi di supporto per chi vive situazioni di difficoltà. Questa iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Havas Italia e patrocinata dal Comune di Milano.

Un simbolo di speranza e cambiamento

Questo calendario non è solo un semplice strumento, ma un simbolo di speranza per il cambiamento sociale. Chiara Gribaudo ha sottolineato l’importanza di affrontare la violenza sulle donne in modo sistemico e non emergenziale. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché non si sottovaluti un problema così grave e diffuso.

Come partecipare all’iniziativa

Le aziende e gli enti interessati possono acquistare il Calendario Rosso a un prezzo di 15 euro. Il 50% dei proventi sarà devoluto all’associazione Donnexstrada, che offre supporto alle donne vittime di violenza. Questo gesto non solo contribuisce a una causa importante, ma incoraggia anche le aziende a prendere posizione contro la violenza di genere.

Eventi di sensibilizzazione

Inoltre, nell’ambito di questa iniziativa, si svolgeranno eventi come spettacoli teatrali per sensibilizzare ulteriormente il pubblico. Il primo di questi eventi vedrà la partecipazione di Cathy La Torre, avvocata e attivista, che attraverso un monologo racconterà storie di donne e il loro ruolo cruciale nella società. I proventi di queste manifestazioni saranno anch’essi destinati a Donnexstrada.

Un impegno collettivo contro la violenza

Il Calendario Rosso è un passo fondamentale verso un cambiamento di mentalità nella società. Non è più accettabile considerare la violenza sulle donne come un fenomeno isolato; è necessario affrontare il problema con urgenza e determinazione. Ogni giorno che passa senza intervenire è una vita in pericolo. La consapevolezza e l’educazione sono armi potenti nella lotta contro il femminicidio.

La violenza di genere non ha confini e la sua esistenza deve essere riconosciuta e combattuta in ogni ambito della vita quotidiana. Il Calendario Rosso rappresenta un’opportunità per unire le forze e dare voce a chi non può più parlare. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile costruire una società più giusta e rispettosa per tutte le donne.