C’è chi preferisce l’una e chi l’altra: parliamo delle attività sportive più pratiche e popolari di sempre, camminare e correre. Ma cos’è meglio per la salute? Ecco l’alternativa più valida anche se entrambi hanno molti benefici.

Camminare vs correre: cos’è meglio per la salute?

Tra chi sceglie di fare lunghe camminate per perdere peso e tenersi in forma dall’altra parte ci sono coloro che amano la corsa, invece di una semplice e sostenuta camminata. Entrambe queste attività sono forme di esercizio cardiovascolare che fanno davvero bene alla salute quanto alla mente, e non c’è una delle due che prevale. Però per la salute, secondo gli esperti, la corsa prevale sulla camminata.

La corsa, per l’aumento della velocità, risulta più efficiente della camminata. Correre comporta una serie di salti e quindi più forza, energia e potenza che camminare. Tutti coloro che iniziano a correre per la prima volta, anche una corsetta lenta, fanno lavorare di più il cuore e i polmoni. Ciò di conseguenza fa aumentare il livello di sforzo ed è consigliata dalle linee guida internazionali per una vita più sana.

Secondo uno studio poi riguardo la longevità, correre è meglio che camminare. Nello specifico: una corsa regolare di 25 minuti e una camminata di 105 minuti comportavano ugualmente un rischio di morte inferiore di circa il 35% durante i successivi otto anni. E’ da considerare però che la corsa è molto più traumatica della camminata su giunture e legamenti, e dunque nonostante gli innumerevoli benefici è maggiore il rischio di infortuni.

Per questo aspetto camminare è un’opzione decisamente migliore per le ginocchia, gli stinchi, le caviglie e quasi tutte le parti del corpo. Ma vediamo i principali benefici del correre: fa lavorare il cuore in modo più intensamente che camminare; aumenta la circolazione sanguigna; migliora la capacità polmonare. Questo aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Camminare o correre: cos’è meglio per la salute? Benefici

Tra camminare e correre, la camminata è spesso preferita alla corsa perché è più semplice, alla portata di tutti anche di chi non è allenato. Ma come visto secondo gli esperti la corsa offre maggiori benefici per la salute rispetto al camminare.

Secondo uno studio, dopo un anno di allenamento solo due ore a settimana, i corridori perdono peso, riducono il grasso corporeo, abbassano la frequenza cardiaca a riposo e riducono i trigliceridi sierici. Ci sono anche prove che la corsa può avere effetti positivi su tensione, depressione e rabbia.

Ma in generale, correre o camminare dipende soprattutto dalle nostre preferenze: camminare invece di correre però è meno rischioso dall’altra parte scegliere di correre ha più benefici per la salute e arrivano più velocemente, in un periodo di tempo più breve.

Uno degli aspetti del running è la sua capacità di bruciare calorie in modo significativo, contribuendo così alla gestione del peso corporeo. Correre, inoltre, coinvolge una varietà di gruppi muscolari, contribuendo, in maniera maggiore rispetto alla camminata, a tonificare e rafforzare gli arti inferiori.