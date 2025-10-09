Candidature Aperte per gli AboutPharma Digital Awards 2025: Partecipa e Fai Sentire la Tua Voce!

Il panorama della salute digitale è in continua evoluzione e gli AboutPharma Digital Awards rappresentano un’importante vetrina per le innovazioni in questo settore. A partire dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare le candidature per la tredicesima edizione di questo prestigioso riconoscimento. Le candidature rimarranno aperte fino al 5 dicembre 2025, offrendo così a tutti i partecipanti l’opportunità di mettere in luce i propri progetti innovativi.

Da oltre un decennio, questi premi hanno segnato un punto di riferimento per chi desidera esplorare come la digitalizzazione stia plasmando il futuro dell’healthcare. Quest’anno, un focus particolare sarà riposto sulla figura del farmacista e sul suo ruolo nel contesto sanitario moderno.

Innovazione nel settore farmaceutico

Una delle novità più interessanti di questa edizione è dedicata ai progetti volti a migliorare la digitalizzazione delle farmacie, sia sul territorio che negli ospedali. Le iniziative presentate dovranno mirare a ottimizzare la gestione operativa delle farmacie, nonché a supportare il percorso di aggiornamento professionale dei farmacisti. Tali progetti possono anche puntare a potenziare la farmacia dei servizi, ampliando le opportunità di assistenza e supporto per i cittadini.

Progetti per la formazione e l’engagement

Un altro aspetto cruciale riguarda i progetti che incentivano la trasformazione digitale nelle strutture sanitarie e nelle aziende del settore life science. È fondamentale proporre percorsi formativi e iniziative di engagement rivolti al personale, inclusi i farmacisti ospedalieri e aziendali. Queste azioni favoriscono l’adozione di tecnologie innovative e creano un ambiente favorevole alla crescita e all’apprendimento continuo.

Promozione del benessere e della qualità della vita

Un tema centrale degli AboutPharma Digital Awards è la valorizzazione del benessere dei cittadini. I progetti che si candidano dovranno essere orientati a migliorare la prevenzione delle malattie e a garantire una migliore qualità della vita per i pazienti e i loro caregiver. In questo contesto, il farmacista gioca un ruolo fondamentale come primo punto di riferimento sanitario nel proprio territorio, contribuendo attivamente a queste iniziative.

Ottimizzazione dell’assistenza sanitaria

Inoltre, un ulteriore focus sarà posto sui progetti che si propongono di migliorare la cura dei pazienti e la qualità dell’offerta sanitaria. Queste iniziative devono concentrarsi sull’ottimizzazione della gestione terapeutica e sull’accesso a soluzioni innovative, coinvolgendo medici, farmacisti e altri professionisti della salute. L’obiettivo finale è rendere più efficiente l’intero patient journey, dal momento della diagnosi fino al follow-up.

Modalità di presentazione delle candidature

Per partecipare agli AboutPharma Digital Awards, è necessario seguire una specifica modulistica. Ogni proposta dovrà essere presentata dettagliatamente, includendo il scenario di riferimento, gli obiettivi, il target, le caratteristiche del progetto e i risultati ottenuti, anche se preliminari. La giuria, composta da esperti del settore, valuterà le candidature basandosi su tre criteri fondamentali: Idea, per l’originalità e l’innovazione; Action, per la qualità dell’esecuzione e il coinvolgimento degli stakeholder; Results, per l’impatto misurabile sulla pratica clinica e sulla qualità della vita.

Per i farmacisti, sia quelli operanti in ambito territoriale che ospedaliero, gli AboutPharma Digital Awards offrono una piattaforma unica per far emergere progetti significativi che testimoniano la trasformazione digitale della professione. Attraverso la valorizzazione della gestione dei servizi, della formazione continua e del miglioramento dell’assistenza al paziente, questi premi diventano un vero e proprio laboratorio di idee e buone pratiche, contribuendo a costruire la farmacia del futuro.