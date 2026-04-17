Chetogenesi e salute metabolica: potenzialità nella MASLD e non solo

La produzione di corpi chetonici non è più vista soltanto come una risposta al digiuno: oggi la ricerca la considera una vera e propria modulazione metabolica con impatti che travalicano la sola disponibilità energetica. In condizioni di ridotto apporto glucidico o aumentato fabbisogno, il fegato converte l’acetil-CoA in chetoni utilizzabili da cervello, muscoli e cuore, ma questi metaboliti agiscono anche come segnali intracellulari. Il β-idrossibutirrato, l’acetoacetato e l’acetone influenzano l’espressione genica, la funzione mitocondriale e le vie infiammatorie croniche, aprendo spunti terapeutici oltre il semplice calo ponderale.

Negli ultimi anni l’interesse clinico si è focalizzato sulle applicazioni della chetogenesi in patologie metaboliche e infiammatorie. Tra queste la Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) emerge come sfida crescente a causa dell’espansione di obesità e sindrome metabolica. Ridurre i carboidrati nella dieta modifica il bilancio lipidico epatico, favorendo l’utilizzo degli acidi grassi e limitando la lipogenesi de novo; parallelamente, i corpi chetonici possono modulare processi infiammatori che contribuiscono alla progressione della malattia.

Impatto della chetosi sulla MASLD

L’approccio chetogenico sembra agire su più fronti nel contesto della MASLD: da un lato determina una riduzione dell’accumulo lipidico intraepatico grazie al maggior impiego degli acidi grassi come fonte energetica, dall’altro il β-idrossibutirrato sembra in grado di inibire l’inflammasoma NLRP3, attenuando così l’infiammazione cronica a bassa intensità che favorisce la fibrosi. Dati clinici descrivono miglioramenti nei parametri biochimici epatici e nella steatosi valutata con metodiche di imaging, ma il successo della terapia si correla strettamente alla perdita di tessuto adiposo viscerale e al miglioramento della sensibilità insulinica.

Meccanismi molecolari

Dal punto di vista biochimico la chetogenesi parte dall’accumulo di acetil-CoA non destinato al ciclo di Krebs che viene convertito in chetoni; il β-idrossibutirrato agisce anche come modulatore epigenetico, influenzando gli HDAC e la regolazione dello stress ossidativo e dell’infiammazione. Questi meccanismi spiegano perché l’effetto benefico non sia solo energetico ma coinvolga la funzione mitocondriale e la risposta immunitaria sistemica, elementi critici nella progressione della steatosi verso forme più avanzate.

Risonanze endocrine: ipogonadismo funzionale e metabolismo

Un nodo importante è il collegamento tra obesità viscerale e disfunzione ormonale maschile: la riduzione del tessuto adiposo e la migliore sensibilità insulinica sono associate al recupero della funzione gonadica nei casi di ipogonadismo funzionale. L’intervento nutrizionale mirato, inclusa la dieta chetogenica, può ridurre l’aromatizzazione periferica degli androgeni e abbassare l’infiammazione sistemica, favorendo il ripristino della secrezione gonadotropinica. Risultati più evidenti si registrano nelle forme secondarie legate a disfunzione metabolica; nelle forme primarie l’approccio alimentare è prevalentemente di supporto.

Indicazioni pratiche e limiti

Nonostante i potenziali benefici, l’applicazione clinica della chetogenesi richiede personalizzazione e monitoraggio. Esistono controindicazioni quali malattie epatiche avanzate, insufficienza renale severa e alcune patologie metaboliche rare; è fondamentale sorvegliare parametri metabolici, elettrolitici e lipidici, oltre a fornire adeguata educazione nutrizionale al paziente. Il bilancio rischio/beneficio va valutato caso per caso, con un approccio multidisciplinare che coinvolga nutrizionisti, endocrinologi e specialisti di riferimento.

Applicazioni emergenti: fibromialgia, cute e spunti dal Congresso

Oltre alle condizioni metaboliche, la chetogenesi viene studiata come coadiuvante in sindromi con alterata percezione del dolore e disfunzione mitocondriale come la fibromialgia. L’uso dei chetoni come substrato energetico alternativo può migliorare l’efficienza mitocondriale e ridurre la produzione di specie reattive, mentre il β-idrossibutirrato mostra potenzialità nel modulare la neuroinfiammazione. Al SINut 2026 il Dott. Giovanni Corona ha rimarcato il rapporto tra disfunzione metabolica e ipogonadismo funzionale, mentre il Dott. Luigi Barrea ha evidenziato come le terapie very low energy ketogenic (VLEKT) possano influenzare l’infiammazione cutanea, aprendo scenari per dermatologia funzionale e medicina estetica.