Chirurgia, a Padova protesi di astragalo in titanio ‘su misura’ alle caviglie

(Adnkronos) – In un paziente di 62 anni, affetto da grave necrosi avascolare idiopatica (Avn), sono state impiantate a distanza di circa 1 anno, prima all'arto di sinistra e poi a quello di destra, due protesi in titanio 'su misura' per sostituire interamente l'astragalo, osso dell'articolazione della caviglia, e una porzione di tibia. L'intervento intervento, definito "il primo del genere in Italia", è stato eseguito al Policlinico Abano, nel Padovano. La struttura capofila del Gruppo ospedaliero Leonardo (Gol), informa una nota, in questo ambito ha già all'attivo una consolidata casistica tra le più ampie d'Italia. Ieri il paziente è stato dimesso "in buone condizioni dopo 3 giorni di degenza, protocollo ormai standardizzato per gli interventi di protesizzazione di caviglia presso il policlinico". L'uomo era affetto da Avn, una condizione patologica che porta l'osso interessato a collassare, associata a una artrosi tibiale. E' stato sottoposto al primo intervento nel maggio del 2024 e al secondo lo scorso 24 luglio, cioè dopo un adeguato periodo di tempo necessario per la guarigione e la riabilitazione. Il decorso post-operatorio non ha presentato problematiche e "dopo 3-4 settimane a riposo – spiegano i clinici – inizierà la riabilitazione che prevede un carico progressivo sulla seconda caviglia operata. Il recupero della deambulazione sarà possibile anche grazie all'altro impianto protesico, quello del 2024 all'altro piede, perfettamente riuscito". I casi come questo sono molto rari, spiega la nota. Si interviene quando viene riscontrata questa grave forma di necrosi, che causa molto dolore e limita in maniera significativa la deambulazione, con conseguente zoppia, e lo svolgimento delle attività quotidiane. Se l'astragalo di destra e quello di sinistra si sbriciolano, perché non sono alimentati da un sufficiente afflusso di sangue – si legge – non si può procedere alla protesica tradizionale con componenti che si appoggiano alla superficie dell'osso (resurfacing), ma si può ricorrere a una ricostruzione completa della parte danneggiata in un materiale biocompatibile come il titanio. Il 'nuovo osso' viene progettato grazie allo studio della Tac 3D eseguita su entrambe le caviglie. L'alternativa a questa tecnica innovativa è l'artrodesi (fusione), che però sacrifica il movimento della caviglia. Andrea Valcarenghi, responsabile dell'Unità funzionale di Chirurgia del piede e della caviglia del reparto di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Abano, in collaborazione con Antonio Volpe, senior consultant, e i colleghi Marco Zamperetti, Fulvio Ferraresi e Luca Di Lenarda, ha utilizzato una metodica che, grazie all'elaborazione tridimensionale delle immagini della Tac prima dell'intervento, consente di accoppiare un modello di protesi standard della tibia a una protesi 'custom made' dell'intero astragalo e di eseguire un allineamento osseo con precisione millimetrica in base al dettagliato planning operatorio inviato dalla ditta produttrice. "Grazie all'intervento anche alla seconda caviglia, il paziente potrà tornare a camminare senza particolari difficoltà o dolore – afferma Valcarenghi – Terminata la riabilitazione, potrà fare una vita normale evitando gli sport ad alto impatto che includono corsa, salti o contatto fisico Potrà invece dedicarsi alle camminate, andare in bicicletta, nuotare e frequentare la palestra. Con la metodica che utilizziamo – rimarca lo specialista – si riducono inoltre i tempi di esecuzione dell'intervento e di recupero post-operatorio, e sono più brevi il ricovero e la ripresa della mobilità". Di fronte a una patologia così invalidante, questa è una soluzione che raggiunge gli stessi risultati ottenuti dalla moderna ortopedia a livello delle altre articolazioni maggiori portanti. "Il paziente – sottolinea Valcarenghi – può ottenere, come già successo in seguito al primo intervento e come accade per gli altri interventi di questo tipo, eseguiti nell'ultimo anno nella nostra struttura, una buona funzionalità dell'articolazione tibio-tarsica, eliminare o ridurre il dolore in maniera significativa e avere risultati duraturi nel tempo senza dover ricorrere alla fusione della caviglia, unica alternativa in questo tipo di patologia". La riabilitazione fisioterapica, in collaborazione con il reparto di Riabilitazione funzionale, inizia appunto a 3-4 settimane dall'intervento. In questo periodo il paziente deve indossare un tutore di immobilizzazione, che può essere rimosso per le medicazioni e per eseguire esercizi di mobilizzazione della caviglia da iniziare già dopo una settimana dall'operazione. "Il Policlinico Abano – conclude Nicola Petruzzi, presidente di Gol – si distingue per l'offerta di soluzioni innovative nella protesica di caviglia e nella presa in carico di pazienti con problematiche gravi e fortemente invalidanti. La nostra struttura, grazie al know-how della nostra équipe e alle più recenti tecnologie, propone le soluzioni chirurgiche più innovative e 'su misura' per il paziente che viene messo al centro di un percorso di cure personalizzate".