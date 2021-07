L’olio di vinaccioli è un prodotto naturale ricco di antiossidanti, che preservano la salute e la giovinezza della pelle. Scopriamone insieme i benefici.

Olio di vinaccioli sulla pelle: le proprietà benefiche

L’olio di vinaccioli si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi dell’uva.

Il prodotto è ricchissimo di antiossidanti, come vitamina A, vitamina E, fenoli e acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi. Tra questi ultimi, ricordiamo gli Omega 6, gli Omega 9, l’acido palmitico e l’acido stearico.

Grazie a queste importanti sostanze, l’olio di vinaccioli può essere definito come un vero e proprio prodotto anti-age naturale, dato che svolge un’azione emolliente, antiossidante e sebo-regolatrice.

Benefici dell’olio di vinaccioli sulla pelle

L’olio di vinaccioli è molto apprezzato in cosmetica perché è un antirughe naturale, che preserva più a lungo la giovinezza della pelle.

Grazie alle sostanze antiossidanti, soprattutto fenoli e vitamina E, l’olio di vinaccioli previene le rughe o le attenua laddove sono già presenti. Inoltre, impedisce la perdita di elasticità e di tono dei tessuti.

L’acido linoleico, di cui l’olio di vinaccioli è ricco, a livello cutaneo partecipa alla composizione dei lipidi dell’epidermide, favorendo la coesione cellulare e garantendo una buona idratazione. Il prodotto, quindi, è perfetto per trattare le pelli secche che tendono a disidratarsi velocemente.

Non solo, l’olio di vinaccioli svolge anche un’azione sebo-regolatrice utile a trattare anche le pelli miste o grasse.

Olio di vinaccioli sulla pelle: come utilizzarlo

Per beneficiare degli effetti dell’olio di vinaccioli, il prodotto può essere utilizzato in vari modi sulla pelle. Per effettuare un bagno anti-age, si può mescolare un cucchiaio di olio naturale con mezzo litro di latte di cocco e aggiungere la miscela all’acqua della vasca.

Restando in immersione per almeno 20 minuti, si avrà una pelle più morbida ed elastica.

Per trattare le rughe, invece, si può utilizzare l’olio di vinaccioli puro su viso, collo e decolleté, massaggiandolo delicatamente la sera. L’olio non solo è un ottimo struccante viso, ma anche un ottimo siero emolliente e idratante.