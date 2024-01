Cimici dei letti e punture: come agire naturalmente

Alcuni insetti possono essere davvero disturbanti e fastidiosi con la loro presenza e non solo per le punture che possono provocare. Un esempio sono proprio le cimici dei letti che giungono in camera per una serie di fattori e che possono lasciare dei segni sul corpo. Vediamo come liberarsene in modo da non avere la casa invasa.

Cimici dei letti

Durante il periodo autunnale, ma anche per parte della stagione invernale, le cimici dei letti compaiono nelle case. Sono insetti ritenuti alquanto fastidiosi che possono arrivare nella stanza da letto giungendo dalle porte, le finestre, le crepe nei muri o nelle fessure oppure di ritorno da qualche viaggio.

Si tratta di insetti, che come facilmente intuibile dal nome, tendono a prendere possesso della camera da letto, quindi del letto e del materasso. Può capitare di trovarle anche tra le lenzuola dove risiedono per poi agire indisturbate magari durante la notte perché attratte dall’anidride carbonica che si esala durante il respiro.

Riconoscere le cimici dei letti è particolarmente facile dal momento che hanno un corpo piatto dal colore rosso e non possiedono le ali per spostarsi da un luogo all’altro. Sono insetti che si nutrono soprattutto di sangue, ma le loro punture non devono spaventare dal momento che risultano essere innocue.

Gli esemplari di questa specie possono vivere fino ai 4 mesi, ma in casi estremi arrivano anche a due anni di vita. Durante il giorno tendono a stare sotto il materasso, le lenzuola oppure i cuscini dove sicuramente trovano rifugio e un posto al caldo. Sono attratte dal calore ed è questo il motivo per cui escono per attaccare.

Cimici dei letti e punture: cosa provocano

Sebbene le cimici dei letti non siano da considerare insetti particolarmente nocivi per l’essere umano, bisogna fare attenzione dal momento che questo insetto può arrivare a pungere. Ci si accorge dei pomfi su braccia e gambe causati da questi parassiti soltanto al mattino quando si notano rossori.

I rossori sono il segnale che questo insetto ha agito durante la notte attaccando le sue prese, gli esseri umani in questo caso, per nutrirsi del loro sangue. Le punture risultano simili ad altri insetti e infatti si presentano con chiazze rossastre con dei puntini bianchi al centro e, nei casi più gravi, possono anche gonfiarsi.

Le punture delle cimici dei letti solitamente tendono a non apparire o comparire mai da sole, ma sono sempre ravvicinate. Possono essere alquanto fastidiose e pruriginose e tendono a sparire nel giro di qualche giorno. Nei casi peggiori possono provocare infiammazioni, lesioni cutanee o anche infezioni.

Nonostante il nome, non vivono soltanto nei letti, ma anche nei cartoni o nei vestiti. In caso ci si dovesse accorgere della loro presenza per via delle punture, si consiglia di intervenire con prodotti adatti come repellenti naturali e metodi che possano tenerle lontano da casa in modo efficace e salutare.

Cimici dei letti: repellente

