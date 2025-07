Cioccolato a dieta: si può mangiare?

Quando si comincia un percorso dietetico ci sono alcuni cibi da evitare. Il cioccolato è ammesso in un regime dimagrante ma bisogna attenersi ai consigli dei nutrizionisti privilegiando quello fondente. Scopriamo quale e quanti quadratini poter mangiare.

Cioccolato a dieta

Considerato da sempre il cibo degli dei, il cioccolato è un alimento che si mangia spesso a fine pasto, ma nel caso di una dieta è bene fare particolare attenzione. Innanzitutto non va a vanificare gli sforzi fatti per perdere peso. I nutrizionisti ne raccomandano alcune varietà stando attenti ad altre e alle porzioni, in generale.

Il cioccolato fondente visto come super alimento è assolutamente da raccomandare e da consigliare anche in un regime dietetico. Un prodotto che va a migliorare e ridurre i problemi relativi al cuore, migliora l’umore e combatte gli effetti negativi dell’invecchiamento aiutando così a una longevità sana.

Il cioccolato è visto come un amico, un alleato non un nemico od ostacolo del percorso dimagrante. Il cioccolato amaro, soprattutto quello fondente, si può consumare. Secondo gli stessi esperti, è possibile consumare un pezzo paragonabile ad almeno 10 grammi di questo cibo poco prima dei pasti principali.

Cioccolato a dieta: benefici

Consumare il cioccolato a dieta è fattibile e possibile anche perché permette di spezzare la fame e l’appetito. Inoltre contiene poche calorie per cui i grassi stessi della fame vanno a inibire e quindi ad avere meno fame e appetito. Alcuni nutrizionisti tendono a prescrivere alcuni quadratini in piccole porzioni all’interno delle diete.

Un piccolo quadratino permette di migliorare l’umore senza andare a incidere sulla bilancia. Una coccola a fine pasto da concedersi facilmente e che non deve essere vista come cibo punitivo. Non contiene grassi processati ed è ammesso anche poco prima di una gara in quanto non appesantisce e dà la giusta energia.

Da un punto di vista nutrizionale, il cioccolato a dieta è concesso anche perché ricco di tanti nutrienti come gli antiossidanti, per esempio. Inoltre contiene magnesio, ferro e potassio per cui può essere considerato un prezioso alleato nei casi di affaticamento o di stress psicofisico. Quindi consigliato, ma con le dovute raccomandazioni.

Per quanto riguarda le porzioni sono raccomandate tra 10 e i 30 grammi con una percentuale di cacao pari al 70% proprio per evitare i troppi zuccheri. Non va consumato la sera dal momento che potrebbe causare problemi per via del fatto che sia un potente eccitante.

Cioccolato a dieta: formula dimagrante

Oltre al cioccolato che, come si è visto, è assolutamente ammesso in una dieta, si raccomanda di unire al proprio percorso anche una buona formula dimagrante. La migliore è Spirulina Ultra, di origine italiana, a base naturale, raccomandata dai nutrizionisti, dai consumatori e dal Ministero della Salute per le sue proprietà.

Un integratore che dona vari vantaggi a chi decide di assumerlo durante la dieta dal momento che combatte e riduce le calorie in eccesso. Favorisce una velocità del metabolismo dimagrendo così rapidamente e arriva anche ad essere un soppressore dell’appetito quindi ottimo come spezza fame.

Privo di ogni elemento naturale poiché non ha controindicazioni o effetti collaterali considerando che si basa su ingredienti naturali come la spirulina che combatte l’adipe in più e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e di carboidrati aiutando a ridurre la fame e quindi a eliminare l’appetito in eccesso.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono raccomandate fino a due compresse da assumere poco prima dei pasti con dell’acqua senza andare oltre la posologia indicata dai nutrizionisti.

L’ordine si effettua direttamente dal sito ufficiale del prodotto non collegandosi ai siti di e-commerce o negozi fisici. Si compila il modulo presente con i dati personali per una promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200€ con il pagamento concesso tramite Paypal, carta di credito e contanti.