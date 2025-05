Dieta degli sfizi: dimagrire senza rinunce

Nel momento in cui si comincia a seguire un regime alimentare si pensa di dover rinunciare a determinati cibi ipercalorici. Nella dieta degli sfizi è possibile invece consumare determinati alimenti senza sentirsi in colpa e riuscendo così a dimagrire. Scopriamo in che modo seguirla e cosa comporta.

Dieta degli sfizi

Quante volte, per dimagrire, abbiamo pensato che sia necessario rinunciare ad alcuni peccati di gola come i dolci o il tranci di pizza. In realtà è sbagliato, come suggerisce la dieta degli sfizi, è possibile riuscire a dimagrire senza troppe rinunce e senza sentirsi in colpa.

Si tratta del metodo 80 / 20, che permette infatti di tornare in forma, di buttare giù qualche chilo di troppo senza denunciare ai propri obiettivi. In questo modo si riesce a dimagrire senza notevoli i sensi di colpa e soprattutto senza quei rotolini che possono compromettere l’alimentazione.

La dieta degli sfizi nota, nota anche come metodo ottanta, è un sistema che permette di poter perdere peso in maniera innovativa grazie a un mix di equilibrio, Soddisfazione e soprattutto Senza sensi di colpa. Capita infatti che, quando si mangia qualcosa non adatto in una dieta poi si cominci a provare senso di colpa anche per un rischio di abbondare di grassi.

Questo metodo infatti aiuta proprio a tenere sotto controllo il peso evitando così di sentirsi in colpa maltempo stesso di non rinunciare a quel gelato o quella fetta di torta che tanto piace.

Dieta degli sfizi: regole

La dieta degli sfizi si basa su un metodo noto come 80/20 che consiste nel mangiare sano per l’80% del tempo, quindi basarsi su alimenti che siano nutrienti, mentre il 20% si basa su piccoli sgarri che permettono così di non rinunciare a ciò che più siamo a tavola.

Secondo gli esperti, la cosa fondamentale di questo tipo di regime è proprio l’equilibrio. Sapersi equilibrare, soprattutto a tavola, aiuta sicuramente a contenere il cibo. Inoltre concedersi ogni tanto uno sfizio quale una fetta di torta permette di mantenere sano il benessere mentale.

Nella dieta degli sfizi non ci sono delle vere e proprie tabelle da seguire. La cosa fondamentale è capire cosa mangiare l’80% del tempo, che corrisponde ai cibi sani e adatti per la propria dieta.

In base ai suggerimenti del nutrizionista, si dovrebbe partire con una colazione a base di pane e marmellata. Il pranzo dovrebbe essere a base di pochissima pasta e poco tonno mentre per la cena sono ammesse verdure con contorno. In questo modo, secondo il parere del nutrizionista è possibile consumare nutrienti come le giuste proteine tenendo anche sotto controllo la glicemia.

In questo caso, il restante 20% del metodo 80/20 può essere dato da una fetta di torta oppure da un pezzo di cioccolato fondente. Un regime alimentare che prevede libertà ma senza troppe rinunce riuscendo così ad avere un rapporto sano con il un cibo permettendo di dimagrire.

