Pamela Anderson cucina vegetale: un ricettario casalingo per prendersi cura di sé

Dalla notorietà sulle spiagge hollywoodiane a una cucina che profuma di erbe e pane caldo: Pamela Anderson firma un ricettario che mescola affetto familiare e cucina a base vegetale. Cucinare per volersi bene (Edizioni Sonda) nasce come una raccolta di piatti pensata inizialmente per i suoi figli e si propone oggi come una guida pratica per chi cerca semplicità, gusto e attenzione al benessere quotidiano.

Il tono del libro privilegia l’accoglienza domestica: ricette che richiedono ingredienti comuni e gesti misurati, spiegati con chiarezza per chi cucina anche senza troppa esperienza. Tra pagine che parlano di pane, erbe fresche e dolci rustici, il messaggio è chiaro: il cibo vegetale può essere un atto di cura, non solo una scelta dietetica.

Il progetto e il suo spirito

La genesi del volume è intima: l’autrice racconta che il ricettario era pensato come un dono per Brandon e Dylan, un modo per trasmettere abitudini e sapori. La pubblicazione con Edizioni Sonda amplia questo gesto, trasformandolo in un invito più ampio a prendersi cura di sé attraverso la cucina. Nel testo emerge l’attenzione alla stagionalità degli ingredienti, all’uso di alternative vegetali come burro vegetale e latte non zuccherato, e alla convivialità del pasto come momento rigenerante.

Tre ricette rappresentative

Nel libro compaiono proposte che uniscono tradizione e semplicità: dai ravioli dell’est europeo reinterpretati in chiave vegetale, a insalate sostanziose fino a una torta di riso croccante e speziata. Di seguito trovate la sintesi delle tre preparazioni illustrate con dosi e passaggi essenziali, utili per chi vuole sperimentare subito in cucina.

Pierogi di patate e piselli alla menta

Per circa 35 pierogi l’impasto prevede 375 g di farina biologica, ½ cucchiaino di sale, 240 ml di acqua e 50 g di burro vegetale fuso. Il ripieno si ottiene facendo stufare 2 cipolle gialle in 1 cucchiaio di olio evo fino a coloritura, unendo poi 1 patata grande lessata e schiacciata, 60 ml di latte vegetale non zuccherato, 1 cucchiaino di aceto di vino bianco, 150 g di piselli scongelati, 2 cucchiai di menta tritata, 1 spicchio d’aglio e sale. Si formano i dischi di pasta, si farciscono con un cucchiaio di ripieno e si sigillano; la cottura avviene prima in acqua bollente (quando salgono bastano 3-4 minuti) e poi in padella con burro vegetale per ottenere una crosticina dorata. Si servono con crauti, erbe fresche e una salsa a base di purea di mele o panna vegetale acida.

Insalata di patate alle erbe

Per 4 persone la ricetta prevede 8 patate rosse (circa 1,3 kg), 55 g di maionese vegetale, 2 cucchiai di senape di Digione, ½ cucchiaino di pepe, ¼ di cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di aglio in polvere (facoltativo) e 2 cucchiai di aceto di mele. Completano il piatto 65 g di sedano tritato, 2 cipollotti affettati, 40 g di cetriolini sottaceto, 5 g di prezzemolo, 5 g di aneto e 1 cucchiaio di dragoncello. Le patate vanno lessate intere, raffreddate, tagliate e condite con la salsa preparata in anticipo; il riposo in frigorifero per almeno 30 minuti permette ai sapori di amalgamarsi, rendendo l’insalata più profumata e armonica.

Torta di riso croccante allo zafferano e spinaci

Questa preparazione combina 400 g di riso basmati con 290 g di spinacini saltati in 60 ml di olio evo, un pizzico di stimmi di zafferano infusi in acqua calda, 120 ml di latte vegetale, 3 cucchiai di farina di ceci e 3 cucchiai di burro vegetale per la croccantezza. Si compone una torta stratificata in padella: metà del riso condito con latte, farina di ceci e zafferano forma lo strato inferiore, poi si distribuiscono gli spinaci, chicchi di melagrana, 30 g di pistacchi tostati e 6 albicocche secche tritate; si ricopre con il riso rimanente, si unge il tutto con 60 ml di olio e si cuoce a fuoco vivo fino a ottenere una base dorata, quindi a fuoco basso finché la torta non si compattifica. Si rovescia sul piatto e si guarnisce con erbe fresche.

Consigli pratici e conclusione

Oltre alle ricette, il libro propone piccoli trucchi di cucina: il riposo dell’impasto per renderlo elastico, la tecnica per dorare i pierogi senza romperli, e come compattare la torta di riso per ottenere una crosta uniforme. L’approccio è pragmatico: ingredienti facilmente reperibili, sostituzioni vegetali e tempi esplicitati per chi si avvicina a questo stile di cucina. L’intento di Pamela Anderson resta quello di trasformare la preparazione dei pasti in un gesto quotidiano di attenzione verso se stessi e gli altri.

Per chi desidera approfondire, il volume è pubblicato da Edizioni Sonda e le immagini del libro sono firmate da Ditte Isager: © Foto: Ditte Isager per Cucinare per volersi bene (edizioni Sonda, 2026). Le ricette proposte offrono un equilibrio tra praticità e sapore, rendendo la cucina vegetale accessibile senza perdere il piacere del piatto ben fatto.