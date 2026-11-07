Guida pratica per affrontare il mal di gola in gravidanza con rimedi sicuri e sapere quando è indispensabile chiedere al medico.

Durante la gestazione, mal di gola è un fastidio frequente, favorito da cambiamenti ormonali e da una maggiore sensibilità delle mucose. Respirare per la bocca a causa della congestione nasale, o subire lievi infezioni virali, può trasformare una leggera irritazione in un vero disagio. È importante tenere presente che, pur sembrando un sintomo innocuo, il trattamento deve essere valutato con cautela per non mettere a rischio lo sviluppo del feto.

Molti medicinali da banco e rimedi tradizionali, infatti, non sono consigliati in gravidanza. Prima di assumere qualsiasi prodotto, è fondamentale confrontarsi con il proprio medico o farmacista, così da evitare effetti collaterali indesiderati o interazioni pericolose.

Cause dell’irritazione della gola durante la gravidanza

Le variazioni ormonali aumentano il flusso sanguigno verso le mucose nasali e faringee, rendendole più gonfie e soggette a secchezza. Quando il naso è chiuso, la respirazione avviene maggiormente attraverso la bocca, asciugando la cavità faringea e favorendo la sensazione di bruciore o pizzicore. Inoltre, la risposta immunitaria si adatta per proteggere il feto, lasciando l’organismo più vulnerabile alle infezioni virali tipiche del raffreddore.

L’AIFA segnala che il raffreddore è una delle infezioni più comuni in gravidanza e, nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente. Tuttavia, la presenza di sintomi persistenti o di una gola particolarmente irritata può richiedere interventi mirati.

Farmaci sicuri e rimedi casalinghi consigliati

Quando il dolore diventa fastidioso, il paracetamolo è indicato come prima opzione, ma sempre sotto controllo medico. Al contrario, l’acido acetilsalicilico e l’ibuprofene (FANS) sono sconsigliati, soprattutto nel terzo trimestre, per i potenziali effetti sulla circolazione fetale. Anche l’associazione di paracetamolo con pseudoefedrina o altri antinfiammatori non steroidei va evitata, così come l’uso prolungato di decongestionanti nasali.

Tra i rimedi non farmacologici, i gargarismi con acqua salata tiepida alleviano l’irritazione grazie all’azione osmotica. Una tisana calda con miele e limone può dare sollievo, a patto di moderarne la quantità per contenere gli zuccheri. L’utilizzo di un umidificatore in ambienti riscaldati o troppo secchi contribuisce a mantenere le vie respiratorie idratate. Attenzione particolare è riservata al Vicks VapoRub: il prodotto è controindicato in gravidanza, nei bambini sotto i 30 mesi e in soggetti con epilessia o asma, e non deve mai essere inalato direttamente né applicato su mucose o ferite.

Quando è indispensabile l’intervento medico: antibiotici e fitoterapici

La comparsa di placche bianche o giallastre sulle tonsille può indicare una faringite streptococcica, un’infezione batterica che richiede una valutazione medica e, se confermata, la terapia antibiotica prescritta dal medico. Un mal di gola che persiste per più di una settimana, o è accompagnato da febbre alta, difficoltà nella deglutizione o nella respirazione, dovrebbe anch’esso essere segnalato al professionista sanitario.

Molti prodotti naturali, come l’echinacea e la propoli, sono pubblicizzati per le loro proprietà immunostimolanti, ma le autorità europee ne sconsigliano l’utilizzo orale in gravidanza per mancanza di dati di sicurezza. Se si vuole impiegare un fitoterapico, è necessario scegliere formulazioni prive di alcol e assumerle solo dopo il parere di un medico o di un farmacista.

La gestione del mal di gola in gravidanza richiede una combinazione di attenzione ai fattori scatenanti, scelte farmacologiche responsabili e l’uso consapevole di rimedi casalinghi. Qualora i sintomi dovessero peggiorare o non migliorare, è fondamentale rivolgersi al medico per un controllo approfondito.