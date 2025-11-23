Come l’AI sta cambiando il panorama della ricerca online

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale, spostandosi da motori di ricerca tradizionali come Google a soluzioni basate su intelligenza artificiale come ChatGPT e Claude. Questa evoluzione ha portato a una nuova era di ottimizzazione per i motori di ricerca, in cui le strategie tradizionali non sono più sufficienti per garantire visibilità e traffico. L’emergere delle ricerche zero-click ha reso evidente il cambiamento, con percentuali che mostrano un utilizzo crescente delle AI search, come il 95% con Google AI Mode e il 78-99% con ChatGPT. Questi dati evidenziano la necessità di adattare le proprie tecniche SEO per rimanere competitivi.

Il contesto attuale della ricerca online

La transizione verso l’AI search ha comportato un significativo crollo del CTR organico, con una riduzione media del 32% per la prima posizione nei risultati di ricerca. Questo cambiamento ha portato le aziende a riconsiderare il loro approccio alla SEO, spostando l’attenzione dal tradizionale concetto di visibilità a quello di citabilità. Quest’ultima si riferisce alla frequenza con cui i contenuti vengono citati nelle risposte generate dalle AI, un aspetto che sta diventando cruciale per il posizionamento e la reputazione online.

Un esempio emblematico di questa transizione è rappresentato da Forbes, che ha registrato una diminuzione del 50% del traffico organico, mentre Daily Mail ha visto un calo del 44%. Questi dati evidenziano non solo l’impatto delle AI search, ma anche la necessità di un approccio strategico per la gestione dei contenuti e delle interazioni con i motori di ricerca.

Analisi tecnica delle nuove dinamiche di ricerca

I motori di ricerca basati su intelligenza artificiale utilizzano modelli di fondazione (Foundation Models) e tecniche di recupero aumentato (RAG – Retrieval-Augmented Generation) per fornire risposte rapide e pertinenti agli utenti. A differenza dei tradizionali motori di ricerca, che si basano su algoritmi di ranking e crawling, i motori di risposta come ChatGPT e Claude si concentrano sull’elaborazione del linguaggio naturale e sulla generazione di contenuti contestuali. Questi sistemi adottano un approccio di grounding, il quale consente di fornire risposte più accurate e contestualizzate.

La selezione delle fonti e i pattern di citazione sono diventati fondamentali per determinare quali contenuti emergano nelle risposte AI. Le aziende devono comprendere il landscape delle fonti nel loro settore e come i motori di ricerca AI valutano e citano queste fonti. Un’analisi approfondita di queste dinamiche è essenziale per rimanere rilevanti nell’era della ricerca AI.

Framework operativo per l’ottimizzazione SEO in un mondo AI

Per affrontare le sfide e le opportunità presentate dall’AI search, è fondamentale adottare un framework strategico suddiviso in quattro fasi.

Fase 1 – Discovery & Foundation

In questa fase, le aziende devono mappare il landscape delle fonti nel loro settore e identificare 25-50 prompt chiave che gli utenti utilizzano per cercare informazioni. È essenziale testare questi prompt su piattaforme come ChatGPT e Claude per comprendere come vengono elaborati e quali risultati vengono restituiti. Un setup di Google Analytics 4 (GA4) con regex per bot AI è cruciale per monitorare il traffico generato da queste nuove fonti. Una milestone importante in questa fase è stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Questa fase prevede la ristrutturazione dei contenuti per garantire che siano AI-friendly. Ciò include la pubblicazione di contenuti freschi e l’implementazione di markup schema e FAQ strutturate per migliorare la visibilità nelle risposte AI. È fondamentale avere una presenza cross-platform su siti come Wikipedia, Reddit e LinkedIn. Una milestone chiave in questa fase è l’ottimizzazione dei contenuti e la distribuzione strategica su diverse piattaforme.

Fase 3 – Assessment

È cruciale monitorare le metriche relative alla brand visibility, al website citation rate e al traffico referral proveniente dalle ricerche AI. Strumenti come Profound, Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit possono fornire dati preziosi per valutare l’impatto delle strategie implementate. Il testing manuale sistematico è essenziale per garantire che le strategie siano efficaci e per apportare eventuali aggiustamenti tempestivi.

Fase 4 – Refinement

Questa fase finale prevede iterazioni mensili sui prompt chiave e l’identificazione di nuovi competitor emergenti. È fondamentale aggiornare i contenuti non performanti ed esplorare temi con maggiore traction per garantire una continua rilevanza e visibilità. Le milestone in questa fase includono l’espansione delle strategie di contenuto e l’adeguamento delle tattiche in risposta ai cambiamenti nel panorama competitivo.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.

Strutturare gli H1 / H2 in forma di domanda per migliorare l’accessibilità.

/ in forma di domanda per migliorare l’accessibilità. Includere un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo.

di tre frasi all’inizio di ogni articolo. Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript .

. Controllare il file robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro e diretto.

utilizzando un linguaggio chiaro e diretto. Richiedere recensioni fresche su piattaforme come G2 e Capterra .

e . Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIneSubstackper aumentare la visibilità.

Il panorama della ricerca online è in rapida evoluzione. Le aziende devono adattarsi con celerità per mantenere la propria competitività. L’emergere delle AI search presenta sia opportunità che sfide in continua trasformazione. L’implementazione di un framework strategico e il monitoraggio delle metriche chiave si rivelano fondamentali per navigare con successo in questo nuovo contesto.