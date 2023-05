Come mangiare le verdure per dimagrire: consigli utili

Per dimagrire qualche chilo in eccesso e rimettersi in forma, anche in vista dell’estate e della prova costume, è necessario prendersi cura di sé con una corretta alimentazione e con un coerente esercizio fisico. Esistono verdure per perdere peso? Ecco quali e come mangiarle.

Mangiare le verdure per dimagrire: consigli utili

Se l’obiettivo è il dimagrimento, il percorso deve essere affrontato in maniera organica e integrata. Curare la propria alimentazione, inserendo magari nella propria routine delle verdure per perdere peso, è sicuramente d’aiuto.

Tuttavia, per la perdita di peso in modo più ampio, è importante anche il proprio allenamento fisico e altri cambiamenti di stile di vita che ti aiutano a dimagrire nel tempo. Mangiare verdure è certamente salutare per depurare l’organismo, riempire il tuo corpo di utili nutrienti e, inoltre, arricchire la tua dieta con sapori e aromi nuovi.

Quali verdure mangiare per dimagrire? Prima tra tutte, le verdure a foglia verde. Le prime verdure per perdere peso sono le verdure a foglia verde, come la tradizionale lattuga. Questi prodotti alimentari sono infatti ricchi di vitamine e di minerali come il magnesio.

Il loro contributo per il dimagrimento potrà essere esercitato grazie al potere saziante di cui sono dotate: considerato poi che la lattuga ha effetti rilassanti, potrà dare una buona mano d’aiuto a fronteggiare anche le diete dimagranti più difficili da rispettare. Molto leggera, ipocalorica, è un toccasana per la tua dieta per perdere peso.

Cetrioli

Tra le migliori verdure per perdere peso troviamo anche i cetrioli: così come la lattuga, i cetrioli sono poveri di calorie (circa 15 ogni 100 grammi), e sono in grado di aggiungere tanti nutrienti al tuo piatto.

I cetrioli hanno anche poteri rinfrescanti e diuretici, mentre la cellulosa in essi presente può favorire il transito intestinale e depurarti dalle tossine di troppo.

Spinaci

Sono uno dei migliori alleati per la tua dieta sana ed equilibrata. Gli spinaci sono infatti ricchi di vitamine, ferro, magnesio, calcio, fibre. Da mangiare crudi o saltati in padella, evitando di immergerli nell’acqua, dove disperderebbero parte dei nutrienti.

Broccoli

I broccoli hanno un elevato contenuto di fibre e proprio per questo motivo permettono di combattere la stitichezza che determina gonfiore, e la ritenzione idrica.

Finocchi

I finocchi sono cucinabili in decine di modi diversi, sono ipocalorici (solo 9 calorie per 100 grammi) e hanno una ricca dose di vitamina C e di calcio. Il loro consumo equilibrato può permetterti di ridurre l’indice glicemico degli alimenti che vengono assunti nello stesso pasto e che hanno maggiore quantità di zucchero.

Inoltre, i finocchi sono noti per il loro alto potere saziante, per questo vanno inseriti nelle verdure che aiutano a per perdere peso.

Peperoni

I peperoni sono poveri di calorie, oltre che ricchi di vitamine e sali minerali. Questa verdura aiuta a bruciare le calorie dell’organismo, mentre la capsaicina – uno degli alcaloidi responsabili della maggior parte della “piccantezza” dei peperoncini, e presente in minima parte anche nei peperoni.

Aiuta ad aumentare la temperatura del corpo e a favorire così la perdita di peso.