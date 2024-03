E’ fondamentale raggiungere il benessere mentale per vivere una vita serena e affrontare la quotidianità con la giusta leggerezza. Ma come riuscirci superando stress e preoccupazione? Ecco 3 consigli da seguire.

Come raggiungere il benessere mentale: 3 consigli da seguire

Per vivere la nostra vita e quotidianità nel modo migliore e con la massima serenità possibile bisogna raggiungere un equilibrio tra benessere fisico e mentale, due condizioni che devono viaggiare all’unisono per essere davvero sereni e in pace con noi stessi e con il mondo esterno. Ma sappiamo quanto, ancora di più oggi, sia difficile raggiungere il benessere soprattutto mentale più che fisico, presi dalla routine, stress e preoccupazioni. Ma non disperate, ci sono diversi modi per star bene mentalmente o almeno iniziare a farlo.

Ce ne sono tanti e diversi, ma ecco i nostri 3 consigli da seguire per raggiungere il benessere mentale, che sappiamo poi essere correlato a quello fisico:

Fare attività fisica e mangiare sano

Per il concetto di benessere mentale, legato a quello fisico, prima regolare è attività fisica e alimentazione. Attività fisica costante per restare in forma, sia fisica che mentale, abbinata poi ad un regime alimentare il più possibile salutare. Una attività fisica costante contribuisce alla produzione di endorfine, composti chimici presenti nel nostro organismo il cui rilascio allevia ad esempio dolore, stress, depressione e generando una sensazione di benessere mista ad euforia.

Una sorta di sostanza chimica del buon umore prodotta dal cervello la cui stimolazione avviene maggiormente con l’attività fisica. Unita all’attività fisica poi, una dieta equilibrata è il segreto per il benessere fisico e mentale, visto che anche la qualità del cibo ha impatti diretti a livello di cervello.

Salute sessuale e benessere mentale

Spesso sottovalutiamo l’importanza del sesso come alleato del raggiungimento del benessere mentale. Non è solo un piacere, ma un’attività che a lungo andare può apportare benefici evidenti alla sfera mentale. Non è un caso se in commercio è esplosa la vendita di oggetti “sessuali” indicati come utili per il raggiungimento della soddisfazione a livello sessuale, fattore legato al benessere mentale quanto a quello fisico.

Riposare bene

Non è mai da sottovalutare l’altro aspetto legato al benessere mentale ossia riposare bene e dormire le ore sufficienti a recuperare le energie. E’ ormai nota l’importanza e le funzioni del sonno notturno per tutto l’organismo, non solo il cervello. E’ fondamentale dunque trovare sempre del tempo per riposare, uno dei principali fattori per il raggiungimento della salute sia fisica che mentale. L’ideale sarebbe riuscire a dormire 7 o 8 ore a notte, e avere un ciclo regolare di sonno-veglia.

A questi 3 preziosi consigli possiamo aggiungere l’importanza della meditazione, come tecnica per raggiungere il benessere mentale. Meditare aiuta a gestire le proprie emozioni, incanalandole verso un flusso energetico utile al nostro equilibrio.

Infatti, la meditazione aiuta a gestire meglio lo stress, l’ansia e il panico; migliora la concentrazione e la memoria; migliora la funzionalità del sistema immunitario, aiuta a regolare la pressione arteriosa; migliora il sonno. E ancora, meditare ti aiuta ad avere un approccio alla vita positivo, contribuisce a farti stare meglio con la tua persona.