Come rimpolpare le labbra con rimedi naturali

Come ben si sa, le labbra, sono da sempre, un simbolo di seduzione e di femminilità. Nel caso la natura avesse donato labbra sottili che possono causare dei complessi e una mancanza di autostima, è possibile optare per rimedi naturali. Per rimpolpare le labbra e renderle maggiormente carnose, è bene scegliere soluzioni che prescindono dalla chirurgia estetica. Scopriamo quali sono.

Come rimpolpare le labbra

La bocca carnosa e voluminosa è un desiderio di molte donne, infatti ogni anno si spendono tantissimi soldi in botulino e filler per riuscire ad avere delle labbra carnose. Per rimpolpare le labbra non è sempre necessario rivolgersi alla chirurgia estetica, al filler o agli aghi, ma è possibile contare su altri metodi che sono considerati efficaci.

Le labbra sottili possono, per alcune donne, essere considerate un difetto o inestetismo da correggere, anche perché le tendenze tendono a proporle carnose, voluminose e sensuali. Coloro che hanno labbra sottili non devono viverlo come fosse un difetto, ma possono comunque cercare di valorizzarle e fare in modo che siano come desiderano.

Con il passare del tempo, non solo la pelle va incontro a invecchiamento delle cellule, ma anche le labbra tendono a perdere di volume, di vigore e turgore. Per questa ragione, per rimpolpare le labbra non bisogna ricorrere a metodi più o meno invasivi, ma affidarsi a rimedi e soluzioni che siano naturali e permettano di dare alla bocca il giusto contorno.

Come rimpolpare le labbra: consigli

Si possono ottenere risultati ottimali evitando i ritocchini o il ricorso alla medicina estetica, dal momento che rimpolpare le labbra è possibile in modo naturale senza spendere cifre spropositate. In commercio è possibile anche optare per dei prodotti di skincare che hanno effetto rimpolpante insieme a qualche consiglio di make up che sicuramente può aiutare.

Prima di tutto, bisogna prendersi cura delle proprie labbra, struccandole prima di andare a dormire la sera. La mattina, prima di lavare i denti, si consiglia di massaggiare la zona con uno spazzolino e un cubetto di ghiaccio in modo da prepararla al trattamento. In seguito, uno scrub anche con ingredienti casalinghi a base di zucchero e miele o una maschera danno l’effetto di labbra piene e voluminose.

In commercio si trovano prodotti a base di attivi stimolanti come la menta, oli al mentolo o alla cannella che hanno proprio il compito di rimpolpare le labbra e renderle maggiormente turgide e piene. Questi ingredienti permettono alle labbra di gonfiarsi in maniera naturale ottenendo così l’effetto voluminoso.

Il make up non è solo importante per correggere alcuni inestetismi o difetti, ma anche per valorizzare il proprio aspetto. In tal caso, usare una matita per le labbra di un colore più scuro rispetto al proprio incarnato sicuramente aumenterà l’effetto volumizzante. Ottima idea anche applicare dei rossetti o lip gloss oppure un prodotto come NatuLips che permette di ottenere labbra sensuali e carnose.

Come rimpolpare le labbra: rimedio naturale

Per rimpolpare le labbra in modo naturale e senza l’uso del filler o di altri prodotti che possono creare danni, la soluzione migliore che consigliano anche le consumatrici è data da un prodotto quale Natulips, che, come dice il nome, aiuta a dare volume alle labbra in maniera sana, salutare con componenti naturali.

Un prodotto rimpolpante senza bisogno di interventi o iniezioni che ha il compito di migliorare e ridefinire il contorno delle labbra, riempirle e apporta anche proprietà tonificanti. Un rimpolpante labbra a base di ingredienti naturali che dona subito risultati utili e ottimali in poco tempo risparmiando tempo e denaro.

Inoltre, essendo a base di componenti naturali, Natulips è privo di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale. Si basa su principi attivi come acido ialuronico che ha proprio l’effetto rimpolpante; i peptidi, gli estratti della frutta che fungono da antiossidanti, prevenendo l’invecchiamento delle cellule; estratto di peperoncino rosso che ha il compito di rendere le labbra maggiormente turgide e l’estratto di portulaca che dona la massima efficacia.

Grazie ai suoi risultati è riconosciuto come l’alternativa naturale al filler e alla chirurgia. Per chi volesse saperne di più , può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un rimpolpante che non unge o sporca, migliora la qualità, la consistenza e la forma delle labbra. Facile da applicare dal momento che basta semplicemente applicarne un po’ sulle labbra, massaggiare e lasciare assorbire affinché agisca.

Un prodotto come Natulips non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale diffidando così delle imitazioni e si accerta così dell’esclusività e originalità di questo rimpolpante. Si compila il modulo con le proprie generalità approfittando della promozione di due confezioni a 49,99€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o in contanti al corriere alla consegna.