Nel panorama delle app dedicate al benessere, Lifesum si distingue per la capacità di unire intelligenza artificiale e semplicità d’uso. L’obiettivo è fornire un monitoraggio nutrizionale che si adatti al ritmo quotidiano dell’utente, eliminando le barriere tradizionali legate al conteggio manuale delle calorie.

Che si tratti di chi desidera perdere peso, aumentare le proteine o migliorare l’idratazione l’app propone un approccio graduale basato su piccoli cambiamenti sostenibili. Oltre alle funzioni di base, Lifesum integra piani alimentari personalizzati, obiettivi di consumo di frutta e verdura, e un sistema di valutazione chiamato Life Score che sintetizza il benessere complessivo.

Registrazione dei pasti in pochi secondi

La prima sfida di qualsiasi regime alimentare è la registrazione accurata dei cibi. Lifesum elimina la lentezza tradizionale offrendo quattro modalità operative: foto, voce, testo e scansione del codice a barre. Scattando un’immagine, l’app sfrutta il riconoscimento visivo per fornire informazioni nutrizionali istantanee una breve registrazione vocale permette il tracking a mani libere ideale durante la preparazione dei pasti.

Foto con analisi automatica

Il sistema analizza l’immagine, identifica gli ingredienti principali e restituisce il conteggio delle calorie e dei macronutrienti. L’utente può correggere eventuali imprecisioni in tempo reale, mantenendo alta la precisione dei dati senza interrompere le attività quotidiane.

Codice a barre per prodotti confezionati

Scansionando il codice a barre, l’app richiama immediatamente il database dei valori nutrizionali, inserendo il cibo nella giornata con un solo tap. Questa funzione è particolarmente utile per chi consuma alimenti pronti o snack confezionati, riducendo al minimo l’onere di ricerca.

Funzionalità avanzate per una dieta equilibrata

Oltre al semplice conteggio, Lifesum propone una serie di strumenti pensati per una gestione completa dello stile di vita. Tra questi troviamo piani personalizzati per dimagrimento, forma fisica o benessere generale nonché programmi di digiuno intermittente per chi desidera sperimentare approcci più strutturati.

Obiettivi di idratazione e consumo di nutrienti

L’app ricorda di bere acqua regolarmente e consente di impostare target giornalieri di frutta, verdura e pesce. Il monitoraggio dell’idratazione è visibile nella schermata principale, con notifiche che incoraggiano a mantenere l’equilibrio idrico.

Integrazione con ecosistemi digitali

Lifesum sincronizza i dati con Apple HealthFitbitOuraWithings e altre piattaforme. Grazie a questa integrazione, le calorie bruciate durante l’attività fisica, i passi effettuati e il sonno vengono importati automaticamente, mentre le informazioni nutrizionali vengono esportate verso le app di fitness per una visione olistica.

Il Life Score settimanale fornisce una valutazione complessiva, combinando alimentazione, idratazione e attività fisica. In questo modo, l’utente ottiene consigli personalizzati per migliorare i punti deboli, senza doversi affidare a soluzioni rapide e temporanee.

Infine, Lifesum è disponibile gratuitamente con opzioni premium per chi desidera accedere a funzionalità avanzate, come ricette esclusive, piani pasto con liste della spesa e analisi dettagliata dei macro. Gli abbonamenti hanno durata flessibile (1 mese, 3 mesi, 1 anno) e il rinnovo è gestito tramite l’account iTunes, con cancellazione possibile almeno 24 ore prima della scadenza.