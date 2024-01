Covid, Novavax: “Vaccino efficace anche contro variante JN.1 dominante in Italia”

(Adnkronos) – Il vaccino anti-Covid aggiornato di Novavax "offre protezione contro le forme gravi della malattia, compresa la variante JN.1" di Sars-CoV-2, "diventata la variante dominante in Italia secondo i dati della sorveglianza del ministero della Salute", nonché "altre sottovarianti". Lo comunica l'azienda americana in una nota. "Dati non clinici precedentemente condivisi – informa – hanno dimostrato che il vaccino aggiornato contro il Covid-19 di Novavax induce una cross-neutralizzazione contro la variante JN.1, nonché le subvarianti BA.2.86, EG.5.1, FL.1.5.1 e XBB.1.16. Questa efficacia si allinea con ulteriori dati non clinici che mostrano che il vaccino aggiornato di Novavax induce risposte immunitarie funzionali per le varianti XBB.1.5, XBB.1.16 e XBB.2.3". "La vaccinazione rimane la strategia vincente per le categorie a rischio, tra cui gli individui oltre i 60 anni e le persone sopra i 18 anni con patologie croniche degenerative – dichiara Giuseppe Bunone, Country Director, Commercial Operations Italy di Novavax – poiché aiuta a proteggere da forme gravi della malattia e dal rischio di decesso. Siamo lieti che questi dati preliminari sull'efficacia del nostro vaccino contro questa variante di interesse siano positivi". —[email protected] (Web Info)