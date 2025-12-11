Cristian Santomauro svela i segreti della cucina mediterranea al Culinary Institute of America

Nel cuore di New York, la tradizione gastronomica del Cilento ha trovato un palcoscenico d’eccezione: il Culinary Institute of America (CIA). Qui, Cristian Santomauro, chef e imprenditore, ha avuto l’opportunità di mettere in luce la ricca cultura culinaria mediterranea e, in particolare, il suo piatto simbolo, l’ammaccata. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di presentazione, ma un vero e proprio scambio culturale con studenti e professionisti provenienti da oltre trenta nazioni.

L’importanza della dieta mediterranea

La dieta mediterranea rappresenta un modello di vita che favorisce salute e benessere. Durante la sua presentazione, Santomauro ha evidenziato come l’ammaccata non debba essere considerata una semplice ricetta, ma piuttosto una narrazione che racchiude la storia e la biodiversità del Cilento. Ha dichiarato: “Ogni piatto racconta una storia, e l’ammaccata è il nostro modo di celebrare la cultura e la tradizione”.

Un ambasciatore per il Cilento

Essere un ambasciatore della dieta mediterranea presso le Nazioni Unite ha fornito a Santomauro l’opportunità di sottolineare l’importanza di questo stile alimentare nel contesto globale. Insieme ad altri rappresentanti, ha preso parte a un evento significativo in cui è stata proposta l’istituzione della Giornata Mondiale della Dieta Mediterranea. Questa giornata, prevista per il 16 novembre, riveste un significato particolare, poiché coincide con la fondazione dell’UNESCO e con l’inserimento della dieta mediterranea nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Un legame tra tradizione e modernità

Durante il suo intervento al CIA, Cristian ha delineato la sua visione su come la tradizione alimentare cilentana possa evolvere per attrarre un pubblico moderno. Ha presentato il suo progetto di recupero del cibo antico, dimostrando che è possibile coniugare innovazione e tradizione in cucina. La sua ammaccata, un piatto a base di ingredienti semplici ma ricchi di storia, rappresenta un esempio di come la tradizione possa rinnovarsi e mantenere la propria rilevanza nel contesto contemporaneo.

Il riconoscimento internazionale

Il Culinary Institute of America ha accolto con entusiasmo la presentazione di Cristian Santomauro, riconoscendo nel suo lavoro un caso studio significativo per comprendere il rapporto tra identità culturale e sostenibilità. Questa esperienza ha dimostrato che la cucina mediterranea non è solo una questione di sapori, ma un approccio olistico che abbraccia la salute, la biodiversità e il rispetto per il territorio.

Prospettive future

Il viaggio di Cristian Santomauro è solo all’inizio. La sua missione di portare la dieta mediterranea a un pubblico globale continua, e l’ammaccata cilentana diventa un simbolo di questa lotta per la valorizzazione del patrimonio gastronomico. Con il sostegno delle istituzioni come l’UNESCO e la FAO, la dieta mediterranea potrebbe non solo ricevere il riconoscimento che merita, ma anche diventare un modello per la sostenibilità alimentare in tutto il mondo.

La comunità cilentana guarda al futuro con ottimismo, consapevole che la tradizione culinaria rappresenta un patrimonio culturale da preservare e condividere. La storia di Cristian Santomauro esemplifica come il cibo possa unire le persone e narrare storie che superano culture e confini.