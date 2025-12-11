Fertilità e consapevolezza: il progetto Piano B(aby) di IBSA Italy

La fertilità è una questione di grande rilevanza, specialmente per i giovani adulti che spesso non la considerano una priorità. In un contesto in cui le sfide economiche, professionali e personali dominano la vita quotidiana, la salute riproduttiva tende a essere trascurata. Tuttavia, è proprio in questa fase della vita che si possono porre le basi per un futuro sereno in ambito familiare.

La campagna Piano B(aby), promossa da IBSA Italy, si propone di avvicinare i giovani al tema della fertilità attraverso informazioni chiare e scientifiche. Con un ebook gratuito e contenuti digitali, l’iniziativa vuole dare strumenti utili per comprendere meglio il proprio corpo e le scelte da compiere per preservare la salute riproduttiva.

Un quadro demografico preoccupante

I dati recenti sul quadro demografico italiano sono allarmanti, il numero di nascite ha toccato un minimo storico con soli 370.000 neonati, segnando una diminuzione del 2,6% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno è accompagnato dall’aumento dell’età media delle madri al momento del parto, attualmente fissata a 32,6 anni. La tendenza a posticipare la genitorialità è evidente e preoccupante.

Le difficoltà di concepimento

In aggiunta, è importante considerare che circa una coppia su sei affronta problemi di fertilità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il 17,5% della popolazione adulta globale vive con l’infertilità, una condizione che in Italia colpisce circa il 15% delle coppie. Le cause possono essere varie e includere fattori femminili, maschili o misti. Età avanzata, stili di vita, patologie e fattori ambientali possono influenzare in modo significativo le possibilità di concepimento.

Piano B(aby): informarsi oggi per decidere domani

La campagna Piano B(aby) si propone di affrontare il tema della fertilità in un linguaggio accessibile ai giovani. Il messaggio chiave, “Decidi domani, ma informati oggi sulla tua fertilità”, invita i ragazzi a intraprendere un percorso di consapevolezza. Non si tratta di anticipare scelte, ma di essere pronti a prendere decisioni informate quando sarà il momento.

Per raggiungere il pubblico under 30, la campagna ha collaborato con il creatore di contenuti Federico Assini, il quale ha raccolto domande e preoccupazioni dei giovani attraverso interviste dirette. I materiali informativi e l’ebook offrono spiegazioni semplici e scientifiche su come funziona la fertilità e su come proteggerla.

La fertilità femminile e l’importanza del tempo

Un aspetto cruciale della salute riproduttiva è la fertilità femminile, che dipende dalla riserva ovarica. Questo termine si riferisce alla quantità di ovociti disponibili nel corpo di una donna. Gli ovociti, una volta formatisi, non vengono rinnovati; il loro numero diminuisce progressivamente dalla nascita fino alla menopausa. La fertilità femminile è massima tra i 20 e i 30 anni, mentre dopo i 35-37 anni la qualità degli ovociti inizia a deteriorarsi, rendendo più difficile la gravidanza.

Oltre all’età, ci sono altri fattori che possono influenzare la fertilità femminile. Malattie come l’endometriosi e disfunzioni ormonali, insieme a stili di vita non salutari, possono compromettere le possibilità di concepimento. È fondamentale che le donne giovanissime si prendano cura della propria salute riproduttiva attraverso controlli regolari e visite ginecologiche.

Fertilità maschile: un aspetto da non trascurare

La salute riproduttiva non riguarda solo le donne. Infatti, circa la metà dei problemi di fertilità trattano la componente maschile. La qualità e la quantità degli spermatozoi possono essere influenzate da diversi fattori, come lo stile di vita, le malattie infettive e le anomalie genetiche. È essenziale che anche gli uomini prestino attenzione alla loro salute riproduttiva sin dalla giovane età.

La prevenzione è fondamentale

Il professor Alberto Ferlin, esperto di andrologia, sottolinea l’importanza di stili di vita sani e di visite di screening per prevenire problemi di fertilità. La preservazione della fertilità maschile, attraverso tecniche come la crioconservazione degli spermatozoi, dovrebbe essere considerata come una possibilità per chi è a rischio di infertilità futura.

In conclusione, la campagna Piano B(aby) di IBSA Italy si propone di sensibilizzare i giovani sulla salute riproduttiva, sottolineando l’importanza di informarsi e prendersi cura del proprio corpo per costruire un futuro consapevole e libero. La conoscenza è la chiave per fare scelte informate e per proteggere la propria fertilità nel tempo.