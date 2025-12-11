Desametasone: Un Supporto Cruciale nelle Terapie per il Tumore al Seno

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha portato alla luce nuove possibilità terapeutiche nel trattamento del tumore al seno. Tra queste, emerge il desametasone, un farmaco antinfiammatorio noto da decenni e già utilizzato in altre patologie, inclusa l’infezione da Covid-19. Recenti studi hanno rivelato che questo farmaco potrebbe rafforzare e prolungare l’efficacia delle terapie ormonali, aprendo la strada a nuove strategie per affrontare questa malattia.

Il ruolo del cortisolo nel trattamento oncologico

Una delle scoperte più significative riguarda il cortisolo, comunemente noto come l’ormone dello stress. I ricercatori, coordinati dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, hanno scoperto che il desametasone riesce ad attivare il recettore dei glucocorticoidi nelle cellule tumorali. Questo meccanismo agisce come un freno naturale, rallentando la proliferazione delle cellule tumorali sensibili agli ormoni.

Interazione tra digiuno e cortisolo

Ulteriori ricerche hanno dimostrato che il cortisolo aumenta anche in condizioni di digiuno controllato, noto anche come dieta mima-digiuno. Questa dieta, caratterizzata da un regime alimentare vegano e ipocalorico, ha mostrato di migliorare la sensibilità del tumore alle terapie ormonali. Infatti, studi condotti hanno già messo in evidenza come il digiuno possa rendere i tumori della mammella più reattivi ai trattamenti, grazie all’aumento dei livelli di cortisolo nel sangue.

Ricerca e risultati preliminari

Il team di ricerca, guidato da Irene Caffa e Alessio Nencioni, ha ulteriormente approfondito il legame tra cortisolo e risposta terapeutica. Quando le cellule tumorali sono state modificate per diventare insensibili al cortisolo, gli effetti benefici del digiuno sono svaniti, confermando così il ruolo cruciale di questo ormone nel processo terapeutico.

La successiva fase della ricerca ha portato a testare il desametasone, un farmaco che simula l’azione del cortisolo, per verificare se potesse replicare i benefici osservati durante il digiuno. I risultati ottenuti nei modelli preclinici sono stati promettenti: la combinazione di desametasone e terapia ormonale ha mostrato capacità di bloccare la crescita tumorale, suggerendo che farmaci già disponibili e a basso costo potrebbero migliorare gli esiti terapeutici, specialmente per le pazienti che sviluppano resistenza ai trattamenti.

Importanza della supervisione medica

Tuttavia, i ricercatori avvertono che né il digiuno controllato né il desametasone dovrebbero essere utilizzati senza una supervisione medica. È fondamentale che ulteriori studi clinici confermino la sicurezza e l’efficacia di queste strategie prima di poterle applicare nella pratica clinica quotidiana.

Prospettive future

Le evidenze ottenute da studi su cellule, modelli animali e campioni biologici di pazienti pongono le basi per un prossimo studio clinico specificamente dedicato ai casi di tumore al seno metastatici. Se i risultati verranno confermati, potrebbe emergere un nuovo approccio integrato che combina l’uso di farmaci esistenti con interventi dietetici controllati, per ottimizzare la risposta alle terapie ormonali.